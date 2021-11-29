Виступ Зеленського у Раді: нардепи не зможуть поставити запитання президенту

1 грудня президент виступить на засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

Виступ з посланням президента не включатиме обговорень, виступів та запитань

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав народних депутатів дотримуватися «правової та поведінкової культури» під час щорічного виступу в парламенті президента України Володимира Зеленського. Він також повідомив, що 1 грудня депутати не матимуть можливості поставити йому запитання, інформує канал «Прямий».

Під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту Корнієнко сказав, що виступ з посланням президента – це «процес чітко регламентований, він не включає обговорень та виступів, запитань».

«Сподіваюся, що всі колеги по парламенту будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової культури. І навіть поведінкової культури, тому що ми вже неодноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей», – сказав Корнієнко.

Як відомо, 1 грудня президент виступить на засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Минулого року Зеленський виступив із посланням до Ради 20 жовтня. У ньому, зокрема, йшлося про стратегію розвитку економіки Донецької та Луганської областей, можливу амністію для бойовиків ОРДЛО, а також про приватизацію українських підприємств.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1–2 грудня за участю «представників Росії».

Також Зеленський визнав, що в його команді працюють люди часів Януковича.

Під час марафону Зеленський розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова.

Крім того, Зеленський назвав улюбленого міністра.