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    Виступ Зеленського у Раді: нардепи не зможуть поставити запитання президенту

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    1 грудня&nbsp;президент виступить на засіданні парламенту&nbsp;зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України - Виступ Зеленського у Раді: нардепи не зможуть поставити запитання президенту
    1 грудня президент виступить на засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
    фото: president.gov.ua

    Виступ з посланням президента не включатиме обговорень, виступів та запитань

    Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав народних депутатів дотримуватися «правової та поведінкової культури» під час щорічного виступу в парламенті президента України Володимира Зеленського. Він також повідомив, що 1 грудня депутати не матимуть можливості поставити йому запитання, інформує канал «Прямий».

    Під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту Корнієнко сказав, що виступ з посланням президента – це «процес чітко регламентований, він не включає обговорень та виступів, запитань».

    «Сподіваюся, що всі колеги по парламенту будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової культури. І навіть поведінкової культури, тому що ми вже неодноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей», – сказав Корнієнко.

    Як відомо, 1 грудня президент виступить на засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

    Минулого року Зеленський виступив із посланням до Ради 20 жовтня. У ньому, зокрема, йшлося про стратегію розвитку економіки Донецької та Луганської областей, можливу амністію для бойовиків ОРДЛО, а також про приватизацію українських підприємств.

    Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону з українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1–2 грудня за участю «представників Росії».

    Також Зеленський визнав, що в його команді працюють люди часів Януковича.

    Під час марафону Зеленський розповів скандальні подробиці про Бурбу та Ахметова.

    Крім того, Зеленський назвав улюбленого міністра.

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    Теги: Верховна Рада політика Володимир Зеленський президент Олександр Корнієнко
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    Виступ Зеленського у Раді: нардепи не зможуть поставити запитання президенту