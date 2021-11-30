Монобільшості у наступному парламенті не буде – лідерка «Слуги народу»
«250 народних депутатів від партії «Слуга народу» в парламенті більше не буде»
Олена Шуляк, обрана два тижні тому головою партії «Слуга народу», вважає, що у наступному парламенті очолювана нею сила вже не зможе одноосібно сформувати більшість. Про це вона сказала в інтерв’ю інтернет-виданню «Лівий берег».
«На сьогодні, мені здається, всі чітко розуміють, що 250 народних депутатів від партії «Слуга народу» в парламенті не буде. Це правда», – констатувала вона.
Шуляк також повідомила, що до складу партії нині входять орієнтовно лише близько тисячі людей: «У мене є інформація, що на сьогодні в нас близько 1000 партійців... Це ті, хто є членом партії», – сказала Шуляк, зазначивши, що такі дані надано виконавчим органом партії.
Політикиня визнала, що «не всі місцеві депутати є членами партії, не всі народні депутати є членами партії, не всі голови громад є членами партії, але треба розібратися, скільки цих людей, хто бажав/не бажав ще вступати».
«Перше, що потрібно робити, – починати з аудиту активів самої партії», – резюмувала Шуляк.
Нагадаємо, 15 листопада 2021 року заступницю голови парламентської фракції партії «Слуга народу» Олену Шуляк обрали головою партії замість Олександра Корнієнка, призначеного на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.
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