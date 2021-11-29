Рада чекає нового міністра оборони зі звітом

Резніков має виступити у парламенті цієї п'ятниці

Верховна Рада запросила міністра оборони Олексія Резнікова відзвітувати щодо обороноздатності України. Він може виступити на годині запитань до уряду в п'ятницю, 3 грудня. Про це стало відомо сьогодні під час погоджувальної ради.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію запросити на годину запитань до уряду Резнікова, щоб він відзвітував щодо обороноздатності України у 2021 році, за підсумками та перспективами у сфері безпеки. Рішення було схвалено одноголосно.

Раніше міністр оборони розповів, хто допоможе Україні в разі нападу Росії.

Також міністр повідомив, що ЄС і НАТО діятимуть на випередження у випадку агресії РФ.

4 листопада Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.

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