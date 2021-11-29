Рада планує цього тижня затвердити держбюджет на 2022 рік

Якщо уряд встигне, то Рада розгляне закон про державний бюджет у четвер

Кабмін завершує роботу над проєктом закону про держбюджет

Державний бюджет на 2022 рік планують розглянути у залі Верховної Ради в четвер, але уряд лише в середу зможе передати його у парламент. Про це відомо з засідання погоджувальної ради 29 листопада.

Як розповів спікер Ради Руслан Стефанчук, Кабмін завершує роботу над проєктом закону про держбюджет на 2022 рік.

«Тому прошу комітет з питань бюджету, щойно проєкт надійде в комітет, оперативно і невідкладно його розглянути на предмет врахування бюджетних висновків Ради, підготувати його і внести на пленарне засідання Ради», – заявив він.

Спікер зауважив, що у разі не підтримки депутатами проєкту бюджету в другому читанні, парламент, фактично, переходить до постатейного голосування у третьому читанні.

«Це означає, що у разі не підтримки в другому читанні депутати повинні бути готові до того, що до нового року ми змінимо календарний графік і будемо щодня голосувати постатейно для того, щоб до нового року Україна отримала цей бюджет. Тому що це важливо не стільки для депутатів, це важливо для народу України, для органів місцевого самоврядування. Тому що після прийняття бюджету вони повинні скоригувати свої місцеві бюджети і прийняти їх», – розповів спікер.

Стефанчук також зауважив, що «найскладніша робота з бюджетом уже пророблена».

Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко додав, що залишати бюджетний процес на останній парламентський тиждень є ризиком, адже далі за планом роботи немає діяльності в сесійній залі.

Крім того, за словами першого заступника фракції «Слуга народу» у Раді Андрія Мотовиловця, в середу очікується рішення Кабміну. Після цього проєкт держбюджету можуть одразу передати у Раду на комітет.

Він сподівається, що комітет оперативно опрацює документ, аби в четвер поставити бюджет на голосування в залі.

У вівторок планується розглянути у другому читанні так званий податковий законопроєкт №5600.

Також нагадаємо, що Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету.

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