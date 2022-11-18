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Радник Офісу президента України розповів, коли в Росії «зламається хребет»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Радник Офісу президента України розповів, коли в Росії «зламається хребет»
Путінський режим не може існувати в нинішньому вигляді
фото ілюстративне

Олексій Арестович прогнозує падіння путінського режиму в Росії

Радник Офісу президента України Олексій Арестович зробив новий прогноз щодо війни, заявивши, що в лютому-березні в Росії «зламається хребет». Про це Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

«Ці придурки, які не вміють воювати, як і раніше, доводитимуть російську армію до стану повного нестояння і російське суспільство. І одного разу вузлик розв’яжеться і хребет зламається. Буде це лютий-березень, скоріш за все, – за моїми відчуттями, певними роздумами, темпами та оцінками і так далі. І падіння режиму всередині, обвалення всередині себе зробить всю ту роботу, яку не хоче робити Захід, і яку так важко і нудно робимо ми. Тож, в принципі, все буде добре. Я тут не хвилююся», – розповів радник ОП.

Він також пояснив неможливість подальшого існування путінського режиму.

«Путінський режим не може існувати в тому вигляді, в якому існує, після того, що він скоїв – з самою Росією, перш за все. Він розірвав суспільний договір, новий не укладений, держава стрімко втрачає легітимність, конституція порушується публічно і брутально, монополія на насильство втрачена або роздана, ростуть нові сили ультраправих, які хочуть наводити лад методами відрубування голів і розбивання кувалдою. Така держава не може працювати як стійка система», – переконаний Арестович.

Раніше Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України.

Також американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: Олексій Арестович Україна путін росія війна

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