Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 
Кремль хоче залякати українців, та ми не здамося 
фото з відкритих джерел

«Дайте достатньо зброї і ми закриємо проблему» 

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відреагував на масований ракетний обстріл України. Він зауважив, що Путін завжди робить те саме: наполегливо пропонує переговори, щоб слово «переговори» міцно утвердилося у головах міжнародної спільноти: обивателів та політиків. У цей час триває перегрупування російських військ та підготовка для нових ударів. Зупинити терор українців можна лише тиском на агресорів.

«Переговори ми не проводимо, бо це ми пропонуємо переговори (за умови повного виведення російських військ), а нам пропонують ультиматум під виглядом переговорів – щоб ми погодилися проковтнути окупацію наших територій, де варвари, з якими ми воюємо, щодня вбивають і катують наших людей. Потім РФ завдає ряд ударів: з повітря і землі, і додає: «Бачите, ми ж пропонували переговори! Це Україна відмовилася. Сигнал – удар. Так освіченому Заходу прищеплюється (і закріплюється) стокгольмський синдром. Саме таким шляхом був нав'язаний Мінськ-1 та Мінськ-», – йдеться в повідомленні.

Єдиний дієвий шлях у цій ситуації: більше санкцій проти РФ та більше зброї Україні.  

«Дайте достатньо зброї, і ми закриємо проблему самі. Бо ми – не боїмося. І ми не зупинимося», – наголосив Арестович. 

Нагадаємо, 15 листопада російські загарбники випустили по Україні приблизно сотню ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети. 

Як відомо, російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

Теги: обстріл переговори повітря путін Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни – міністр енергетики
Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни – міністр енергетики
Сьогодні, 17:37
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
Сьогодні, 16:57
Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео
Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео
Сьогодні, 15:57

Події в Україні

Майже вся Тернопільщина знеструмлена
Майже вся Тернопільщина знеструмлена
80% Львова без світла: Садовий розповів про ситуацію після обстрілів
80% Львова без світла: Садовий розповів про ситуацію після обстрілів
Зеленський звернувся до українців із терміновим проханням 
Зеленський звернувся до українців із терміновим проханням 
Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів
Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів
Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 
Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 
На Волині ворог влучив у об‘єкт енергетичної інфраструктури
На Волині ворог влучив у об‘єкт енергетичної інфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
100K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
71K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
47K
У Києві пролунали вибухи (відео)
42K
Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур
38K
На саміті G20 Зеленський оголосив умови для припинення війни

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту