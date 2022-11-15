Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 

«Дайте достатньо зброї і ми закриємо проблему»

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відреагував на масований ракетний обстріл України. Він зауважив, що Путін завжди робить те саме: наполегливо пропонує переговори, щоб слово «переговори» міцно утвердилося у головах міжнародної спільноти: обивателів та політиків. У цей час триває перегрупування російських військ та підготовка для нових ударів. Зупинити терор українців можна лише тиском на агресорів.

«Переговори ми не проводимо, бо це ми пропонуємо переговори (за умови повного виведення російських військ), а нам пропонують ультиматум під виглядом переговорів – щоб ми погодилися проковтнути окупацію наших територій, де варвари, з якими ми воюємо, щодня вбивають і катують наших людей. Потім РФ завдає ряд ударів: з повітря і землі, і додає: «Бачите, ми ж пропонували переговори! Це Україна відмовилася. Сигнал – удар. Так освіченому Заходу прищеплюється (і закріплюється) стокгольмський синдром. Саме таким шляхом був нав'язаний Мінськ-1 та Мінськ-», – йдеться в повідомленні.

Єдиний дієвий шлях у цій ситуації: більше санкцій проти РФ та більше зброї Україні.

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«Дайте достатньо зброї, і ми закриємо проблему самі. Бо ми – не боїмося. І ми не зупинимося», – наголосив Арестович.

Нагадаємо, 15 листопада російські загарбники випустили по Україні приблизно сотню ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Як відомо, російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

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