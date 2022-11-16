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Путін хоче прямих перемовин з Україною – Зеленський

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін хоче прямих перемовин з Україною – Зеленський
Росія ініціює перемовини з Україною
фото з відкритих джерел

Зеленський запропонував публічну форму переговорів з РФ, бо ворог веде публічну війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною, і запропонував «публічний формат» таких переговорів. Про це повідомляє «Телеканал Рада».

«Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, бо Росія веде публічну війну», – сказав президент на зустрічі з журналістами в середу в Києві.

Крім того, Зеленський підтвердив, що зустрівся у вівторок із директором ЦРУ Вільямом Бернсом. 

«Учора Бернс просидів у бомбосховищі. А потім ми з ним розмовляли. Ми обговорювали всі важливі для нас питання. Ми знаємо одне одного. Він на боці України», – сказав президент.

Раніше Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови. 

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Теги: війна переговори росія путін Володимир Зеленський

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