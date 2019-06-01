Разумков назвав кількість кандидатів у партію «Слуга народу»



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Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

Заявок на те, щоб приєднатися до партії, вже близько 20 тисяч

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 травня вже близько 20 тисяч людей висловили своє бажання стати членами політсили.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

Разумков прогнозує, що партія «Слуга народу» буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій зростала команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року.

«На сьогоднішній момент на ранок заявок на те, щоб приєднатися до партії «Слуга народу», було близько 20 тисяч», - повідомив Разумков.

Він також відповів на питання, чи можуть нардепи парламенту поточного скликання та колишні депутати стати членами партії.

«Якщо ж ми говоримо про колишніх народних депутатів - я зараз не готовий відповісти, чи будуть вони, як члени партії... Мова про те, чи будуть вони балотуватися від партії «Слуга народу». На сьогоднішній момент йде відбір мажоритарників - люди подають заявки, проходять досить такий серйозний конкурс, це не просто написати «я хочу бути депутатом» і на цьому все закінчується", - сказав голова партії.

Він зазначив, що резюме кандидатів з усіма матеріалами буде проходити і СБУ, і представників HR-агентств.

«Так от, в цьому плані як чинним, так і народним депутатам, які були раніше, не рекомендую витрачати свій час, заходити на сайт, оформляти ось ці речі», - резюмував Разумков.

Нагадаємо, наприкінці травня політична партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах на дочасних виборах до Верховної Ради України. Відбір триватиме до 2 червня включно.

Раніше представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що якщо у новому скликанні парламенту партії «Слуга народу» доведеться об’єднуватися з іншими політсилами у коаліцію, то імена і прізвища не так важливі, як готовність «долучитися до того, що віднайшло підтримку у народі».

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.