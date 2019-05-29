Партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів в депутати



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Вибори у Верховну Раду відбудуться 21 липня

Відбір триватиме до 2 червня включно

Політична партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах на дочасних виборах до Верховної Ради України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Згідно з інформацією, відбір триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політичної сили.

Бажаючі стати кандидатами в депутати повинні заповнити розширену анкету, вказавши детальну інформацію про себе. Зокрема, необхідно відправити відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

Анкети розглянуть і визначать претендентів, які представлятимуть партію «Слуга народу» в мажоритарних округах.

Крім того, команда Зеленського пропонує своїм прихильникам стати учасником партії і зайнятися додатковою діяльністю в рамках політичної сили: бути волонтером в штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.

Раніше представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що якщо у новому скликанні парламенту партії «Слуга народу» доведеться об’єднуватися з іншими політсилами у коаліцію, то імена і прізвища не так важливі, як готовність «долучитися до того, що віднайшло підтримку у народі».

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.