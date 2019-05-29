  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів в депутати

    • Розсилка
    <p>Вибори у Верховну Раду відбудуться 21 липня</p> - Партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів в депутати

    Вибори у Верховну Раду відбудуться 21 липня

    Відбір триватиме до 2 червня включно

    Політична партія «Слуга народу» оголосила набір кандидатів в народні депутати в мажоритарних округах на дочасних виборах до Верховної Ради України.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії.

    Згідно з інформацією, відбір триватиме до 2 червня включно. Подати заявку можна за допомогою офіційного сайту політичної сили.

    Бажаючі стати кандидатами в депутати повинні заповнити розширену анкету, вказавши детальну інформацію про себе. Зокрема, необхідно відправити відеорезюме і запропонувати на розгляд концепти трьох законопроектів.

    Анкети розглянуть і визначать претендентів, які представлятимуть партію «Слуга народу» в мажоритарних округах.

    Крім того, команда Зеленського пропонує своїм прихильникам стати учасником партії і зайнятися додатковою діяльністю в рамках політичної сили: бути волонтером в штабі, членом виборчої комісії або спостерігачем на дострокових парламентських виборах.

    Раніше представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що якщо у новому скликанні парламенту партії «Слуга народу» доведеться об’єднуватися з іншими політсилами у коаліцію, то імена і прізвища не так важливі, як готовність «долучитися до того, що віднайшло підтримку у народі».

    Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

    Читайте також
    вибори депутати політика Україна партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ