Фінансовий звіт «Слуги народу». Скільки коштує закохати в себе 73% виборців партійна каса

Партійна каса колаж Главкома

Левову частку свого бюджету партія нового президента витрачає на телерекламу

Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал 2019 року.

Згідно з документом, який подано у Національне агентство з питань запобігання корупції, політична сила, яка не має ніякої історії, але має тепер найвищий рейтинг, почала різко багатіти. Лише за перші три місяці 2019 року на її рахунки надійшло понад 100 млн грн: 82 млн – від фізичних осіб і ще майже 23 млн – від юридичних. Витрачались ці гроші переважно на піар. Найбільші суми пішли на ефірний час на телебаченні. На виготовлення друкованої агітпродукції «Слуга народу» витратила порівняно копійки.

У той час на свій розвиток та утримання політична партія нового глави держави не дуже тратилась. Навіть оренда офісів обійшлась «Слузі народу» у суми, які важко порівняти з рекламними бюджетами. Окремими приміщеннями партія користується безоплатно: орендодавці таким чином надають щедру спонсорську допомогу найперспективнішому на цей момент політичному проекту.

Не Коломойським єдиним

Згідно зі звітом, партія, яка минулого року могла похвалитися лише кутком у чотири квадратні метри, станом на кінець першого кварталу 2019-го мала цілих чотири офіси у Києві, по одному в Харкові та Кривому Розі.

Офіс партії Зеленського надає ТОВ «КУА «Мтір ессет менеджмент», яку пов’язують із родиною Суркісів. Мова про приміщення на 30 квадратів у столиці за адресою вул. Січових Стрільців, буд.77. Крім того, «ЗеКоманда» користується приміщенням на вул. Січових Стрільців, яке бере в оренду у адвокатського бюро «Качура Лоєрс». Правники пустили пожити «Слугу народу» безоплатно. Звіт фіксує ці відносини як спонсорську допомогу, оцінену у 9 тис. грн щомісяця.

Крім того, «Слуга народу» орендує офіс у Києві в компанії «Амадеус Ко» - йдеться про велике приміщення у бізнес-центрі «Парковий», куди у дні першого та другого туру виборів Зеленський запрошував журналістів.

Перший аншлаг президент Зеленський зібрав саме у «Парковому»

Назва «Амадеус Ко» фігурувала у справі із виділенням землі під скандальний вертолітний майданчик президента-втікача Януковича. Як відомо, у 2015 році Генеральна прокуратура України зверталася до Верховного суду із проханням скасувати дозвіл на будівництво майданчика, виданий у 2010 році компанії «Амадеус Ко». Тоді британською Fineroad Business LLP, що через ТОВ «Амадеус Ко» володіє конгресно-виставковим центром «Парковий», володів Яшар Ходжаєв. Це прізвище можна зустріти у справі про банк Олександра Януковича, сина президента-втікача. За версією слідства, він був однією з ланок злочинної схеми для легалізації вкрадених Януковичем грощей. У грудні 2017 року Fineroad Business LLP змінила власника: ним став Сергій Московський, наближений до народного депутата БПП Максима Єфімова.

Ще одне приміщення партія взяла в оренду у підприємця та екс-депутата Олега Шевчука. Цей політик у шостому-сьомому скликаннях був у лавах Блоку Юлії Тимошенко. Нині Шевчук – голова Конфедерації роботодавців України. Перед тим, з 2013 року працював заступником голови Федерації роботодавців, яку до 2016 року очолював олігарх Дмитро Фірташ.

Загалом за перший квартал цього року «Слуга народу» задекларувала оренду київської нерухомості на понад півмільйона гривень. Приміщення в Кривому Розі та Харкові обійшлися партії в 36 та 92 тис. грн відповідно.

Група підтримки

Під час передвиборчої кампанії Зеленського неодноразово запитували: хто його фінансує? Закиди про те, що він отримує гроші з рук мільярдера Коломойського, тоді ще кандидат у президенти відкидав. Майбутній глава держави наполягав: кошти на рахунок політсили перераховують друзі та виборці – люди, які у нього повірили. Всього – близько 30-ти людей.

Фінансовий звіт «Слуги народу» відкриває завісу на список цих донорів. Серед них – столичний бізнесмен Андрій Рубашка, він відзначився вісьмома платежами і загалом перерахував партії 1,6 млн грн. До слова, сім з них були на суму близько 149 тис. грн, і лише один, останній, – на 616 тис. грн. Як відомо, за законом, якщо внесок становить понад 150 тис. грн, то на щедрого спонсора очікує перевірка походження коштів.

Серед тих, хто інвестував у «Слугу народу», є друзі і родичі Зеленського – у тому числі ті, які вже отримали посади в Адміністрації глави держави. Так, чинний заступник глави Адміністрації Руслан Рябошапка вклав у партію 50 тис. грн. Тоді ще майбутня перша леді Олена Зеленська підтримала політичний проект чоловіка двома внесками: у 1,5 млн грн і, якщо вірити звіту… у 250 грн.

Ще один друг, а нині заступник голови Адміністрації президента Сергій Шефір з дружиною Оленою переказали партії 5 млн грн (по два платежі кожен з Шефірів).

Двічі гроші політсилі (149 тис. і 700 тис. грн) перераховував Сергій Нижний. За даними ЗМІ, він – колишній помічник екс-нардепа Миколи Катеринчука. Цей політик разом зі своєю «Європейською партією України» на минулих виборах президента підтримував Анатолія Гриценка. Нижний - адвокат, спеціаліст із цивільного і комерційного права. У 2007 році балотувався до Верховної Ради 6-го скликання за списком НУ-НС, був включений до виборчого списку під неймовірно далеким для проходження №393. Був партнером адвокатської компанії «Моор і Кросондович» (зараз «Катеринчук, Моор і партнери»), яку заснував Катеринчук. Нині - партнер компанії «Хіллмонт Партнерс», клієнтом якої є студія «Квартал-95».

Усього ж від фізосіб на рахунки партії надійшло понад 82 млн грн.

Телепартія

Як вже зазначалось, найбільше грошей «Слуга народу» витратила у перші три місяці цього року на купівлю ефірного часу на телебаченні. На рекламу на блакитних екранах пішло понад 74 млн грн (з урахуванням ПДВ). Згідно з даними звіту партії за перший квартал цього року, присутність Зеленського у телевізорі була тотальною: його обличчя виринало і на центральних, і на невеликих регіональних каналах. Так «1+1», що належить олігарху Ігорю Коломойському, виставляв численні рахунки на суми, що вимірюються коли 1,5 млн, коли 2,5 млн грн. Найбільше партія заплатила цьому каналу на початку лютого: понад 3 млн грн. «Інтер», який потім проігнорував трансляцію інавгурації Зеленського, отримав від партії одним платежем понад 8,5 млн грн. Пінчуківські «Новий», «СТБ» і ICTV за перші три місяці року отримали від «Слуги народу» понад 34 млн грн за надання ефірного часу.

Радіо від «Слуги народу» теж перепало. Правда, ставку майбутній президент робив лише на аудиторію розважальних, музичних станцій: найбільшу суму отримало «Русское радио. Украина», яке виставило рахунок 11 березня на понад 66,5 тис. грн. Заробили також «Просто ради. О», «Шансон», «Люкс», запорізька «Великий Луг», і кіровоградська «Радіо ТТВ».

Двічі по 28,8 тис. грн «Слуга народу» сплатила за виготовлення аудіовізуального твору ТОВ «Гудмедіа» друга Зеленського Кирила Тимошенка. Цього фахівця новий президент вже призначив заступником глави Адміністрації президента. Саме «Гудмедіа» знімала усі наступні ролики тоді ще кандидата у президенти, найвідомішим з яких став виклик Петра Порошенка на дебати на стадіон. Вказана сума є символічною, адже насправді виробництво відеопродукту такої якості коштує дорожче.

За перші три місяці цього року партія також активно розміщувала свою рекламу на вулицях: на зовнішню рекламу пішло близько 17 млн грн. На виготовлення брошур, плакатів, різних агіток - понад 2 млн грн.

Сам Зеленський стверджував, що станом на 25 березня його кампанія коштувала близько 70 млн грн. Згідно з даними ЦВК, які Комісія оприлюднила 21 квітня, 1 голос виборця коштував Зеленському близько 16,5 грн.

Наталія Сокирчук, «Главком»