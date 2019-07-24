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    Політика

    На окрузі Кононенка опрацювали 100% протоколів: переміг ведучий «1+1» Дубінський

    • Розсилка
    На окрузі Кононенка опрацювали 100% протоколів: переміг ведучий «1+1» Дубінський

    На 94-му окрузі протоколи опрацьовували більше двох діб

    На скандальному окрузі №94 на Київщині опрацювали 100% протоколів. Переміг Олександр Дубінський від «Слуги народу». За нього проголосували 40,94% (30 781) виборців.

    Його найближчий конкурент нардеп Ігор Кононенко отримав лише 12,02% голосів.

    За клонів переможця проголосували 3,45% та 1,25%. Підтримка інших Кононенків склала менше 1%.

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    На 94-му окрузі протоколи опрацьовували більше двох діб

    Як повідомлялося, стосовно роботи цієї ОВК №94 ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

    22 липня поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ. 

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.17%
    • ОПЗЖ
      13.01%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.11%
    • Голос
      5.83%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.

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