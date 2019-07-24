На окрузі Кононенка опрацювали 100% протоколів: переміг ведучий «1+1» Дубінський



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На 94-му окрузі протоколи опрацьовували більше двох діб

На скандальному окрузі №94 на Київщині опрацювали 100% протоколів. Переміг Олександр Дубінський від «Слуги народу». За нього проголосували 40,94% (30 781) виборців.

Його найближчий конкурент нардеп Ігор Кононенко отримав лише 12,02% голосів.

За клонів переможця проголосували 3,45% та 1,25%. Підтримка інших Кононенків склала менше 1%.

На 94-му окрузі протоколи опрацьовували більше двох діб

Як повідомлялося, стосовно роботи цієї ОВК №94 ще 21 липня відкрили кримінальну справу щодо ухилення членів комісії від роботи.

22 липня поліцейські Київщини вручили повістки колишнім членам окружної виборчої комісії 94-го округу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Крім того, поліція порушила ще одну кримінальну справу у межах 94 виборчого округу. Із села Семенівка члени ДВК №320760 виїхали транспортувати бюлетені на ОВК, їм перегородили дорогу невідомі на автомобілях, вони знову зайшли у приміщення дільниці та викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, автівки втекли. У поліції повідомили, що одну з машин, які намагалися блокувати роботу комісії – вилучили , і трьох осіб, які перебували у цій машині – встановили, наразі готується подання для їх затримання.