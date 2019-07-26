Повний список депутатів Верховної Ради дев’ятого скликання



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Партія Слуга народу провела найбільшу кількість депутатів – 254

За результатами парламентських виборів 2019, у Верховній Раді IX скликання представники п’яти партій зможуть сформувати фракції.

Партія Слуга народу провела найбільшу кількість депутатів – 254. Від Опозиційної платформи – За життя до парламенту пройшли 43 народних обранці. Представників від Батьківщини буде 26, а від Європейської солідарності – 25. Ще 20 нардепів проходять від партії Голос.

Також у парламенті будуть представники від Опозиційного блоку, Свободи, Самопомочі, Єдиного центру і Білої Церкви разом.

За партійними списками:

Слуга народу – 124 депутати

Разумков Дмитро Стефанчук Руслан Венедіктова Ірина Арахамія Давид Янченко Галина Федоров Михайло Корнієнко Олександр Красносільська Анастасія Ткаченко Олександр Беленюк Жан Бабак Сергій Криклій Владислав Шуляк Олена Наталуха Дмитро Ясько Єлизавета Оржель Олексій Герус Андрій Радуцький Михайло Монастирський Денис Гетманцев Данило Малюська Денис Холодов Андрій Лерос Гео Кальченко Сергій Ткаченко Максим Чернєв Єгор Юраш Святослав Сушко Павло Верещук Ірина Кубраков Олександр Олена Коробкова Діденко Юлія Соломчук Дмитро Ананченко Михайло Коваленко Анна Неклюдов Владлен Кривошеєв Ігор Іонушас Сергій Завітневич Олександр Струневич Вадим Воронов Володимир Арістов Юрій Кісєль Юрій Галайчук Вадим Ковальов Артем Стернійчук Валерій Михайлюк Галина Бабій Роман Качура Олександр Новосад Ганна Культенко Артем Марусяк Олег Кириченко Микола Третьякова Галина Халімон Павло Мошенець Олена Саладуха Ольга Коваль Ольга Загоруйко Аліна Бондаренко Олег Крячко Михайло Бардіна Марина Марченко Людмила Юнаков Іван Володіна Дар’я Савченко Ольга Гринчук Оксана Козак Володимир Лисюк Андрій Сова Олександр Боярчук Роман Ватрас Володимир Мулик Роман Тарасов Олег Костюх Анатолій Брагар Євген Безгін Віталій Кавун Ольга Салійчук Олександр Рєпіна Елла Пушкаренко Арсеній Заблоцкий Марьян Клочко Андрій Овчинникова Юлія Мережко Олександр Устенко Олексій Кабанов Олександр Веніславський Федір Булах Лада Петруняк Євген Маріковський Олександр Федієнко Олександр Мотовиловець Андрій Колісник Анна Богуцька Єлизавета Нагаєвський Артем Потураєв Микита Якименко Павло Соколов Михайло Кунаєв Артем Припутень Дмитро Павлюк Максим Мокан Василь Підласий Роксолана Торохтій Богдан Дмитрієва Оксана Шол Маргарита Костін Андрій Горбенко Руслан Жупанин Андрій Тістик Ростислав Кравчук Євгенія Яковлєва Неллі Гривко Сергій Павловський Петро Аллахвердієва Ірина Вінтоняк Олена Заславський Юрій Задорожний Андрій Шипайло Остап Шинкаренко Іван Совгиря Ольга Крейденко Володим Тарасенко Тарас

Опозиційна платформа – За життя – 37 депутатів

Бойко Юрій Рабінович Вадим Медведчук Віктор Королевська Наталія Льовочкін Сергій Німченко Василь Шуфрич Нестор Ларін Сергій Дунаєв Сергій Козак Тарас Столар Вадим Іоффе Юлій Папієв Михайло Абрамович Ігор Ісаєнко Дмитро Скорик Микола Суркіс Григорій Кісільов Ігор Загородній Юрій Бурміч Анатолій Льовочкіна Юлія Колтунович Олександр Мамка Григорій Кальцев Володимир Павленко Юрій Приходько Наталія Чорний Віктор Борт Віталій Макаренко Михайло Волошин Олег Плачкова Тетяна Пузанов Олександр Мамоян Суто Кива Ілля Кузьмін Ренат Качний Олександр Славицька Антоніна

Батьківщина – 24 депутати

Тимошенко Юлія Тарута Сергій Наливайченко Валентин Соболєв Сергій Кондратюк Олена Кириленко Іван Кожем’якін Андрій Немиря Григорій Власенко Сергій Дубіль Валерій Абдуллін Олександр Крулько Іван Лабунська Анжеліка Бондарєв Костянтин Цимбалюк Михайло Данілов Віталій Бєлькова Ольга Кучеренко Олексій Ніколаєнко Андрій Волинець Михайло Пузійчук Андрій Шкрум Альона Кабаченко Володимир Івченко Вадим

Європейська стратегія – 23 депутати

Порошенко Петро Парубій Андрій Геращенко Ірина Забродський Михайло Федина Софія Джемілєв Мустафа Зінкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Іванна Герасимов Артур Кубів Степан Фріз Ірина Южаніна Ніна Луценко Ірина Сюмар Вікторія Ар’єв Володимир Павленко Ростислав Величкович Микола Алєксєєв Сергій Князевич Руслан Саврасов Максим Іонова Марія

Голос – 17 депутатів

Вакарчук Святослав Клименко Юлія Рудик Кіра Железняк Ярослав Устінова Олександра Макаров Олег Юрчишин Ярослав Рахманін Сергій Бобровська Соломія Стефанишина Ольга Цабаль Володимир Осадчук Андрій Костенко Роман Лозинський Роман Совсун Інна Василенко Леся Умєров Рустем

На мажоритарних округах

Слуга народу – 130 депутатів

ОВО №11. Пашковський Максим

ОВО №12. Драбовський Анатолій

ОВО №14. Борзова Ірина

ОВО №20. В’ячеслав Рубльов

ОВО №24. Кисилевський Дмитро

ОВО №25. Бужанський Максим

ОВО №26. Нестеренко Кирилл

ОВО №27. Медяник В’ячеслав

ОВО №28. Мисягін Юрій

ОВО №29. Демченко Сергій

ОВО №30. Лічман Ганна

ОВО №31. Захарченко Володимир

ОВО №32. Криворучкіна Олена

ОВО №33. Корявченков Юрій

ОВО №34. Чорний Дмитро

ОВО №35. Герман Денис

ОВО №36. Каптєлов Роман

ОВО №38. Бородін Владислав

ОВО №39. Северин Сергій

ОВО №40. Трухін Олександр

ОВО №62. Герасименко Ігор

ОВО №63. Кицак Богдан

ОВО №65. Костюк Дмитро

ОВО №66. Грищенко Тетяна

ОВО №67. Кузьміних Сергій

ОВО №70. Лаба Михайло

ОВО №74. Касай Геннадій

ОВО №75. Соха Роман

ОВО №76. Шевченко Євгеній

ОВО №77. Штепа Сергій

ОВО №79. Яцик Юлія

ОВО №81. Мельник Павло

ОВО №82. Нікітіна Марина

ОВО №84. Фріс Ігор

ОВО №85. Прощук Едуард

ОВО №86. Матусевич Олександр

ОВО №87. Андрійович Зіновій

ОВО №89. Тимофійчук Володимир

ОВО №91. Дунда Олег

ОВО №92. Колюх Валерій

ОВО №93. Скороход Анна

ОВО №94. Дубінський Олександр

ОВО №95. Горобець Олександр

ОВО №96. Василевська-Смаглюк Ольга

ОВО №97. Галушко Микола

ОВО №98. Бунін Сергій

ОВО №99. Дануца Олександр

ОВО №100. Мурдій Ігор

ОВО №101. Кузбит Юрій

ОВО №103. Воронько Олег

ОВО №106. Кузнєцов Олексій

ОВО №121. Саламаха Орест

ОВО №124. Камельчук Юрій

ОВО №127. Пасічний Олександр

ОВО №128. Гайду Олександр

ОВО №129. Копитін Ігор

ОВО №130. Негулевський Ігор

ОВО №131. Чорноморов Артем

ОВО №132. Дирдін Максим

ОВО №133. Дмитрук Артем

ОВО №134. Колєв Олег

ОВО №135. Леонов Олексій

ОВО №136. Горенюк Олександр

ОВО №138. Чернявський Степан

ОВО №139. Васильковський Ігор

ОВО №140. Колебошин Сергій

ОВО №141. Ткаченко Олександр

ОВО №144. Нальотов Дмитро

ОВО №145. Боблях Андрій

ОВО №148. Ляшенко Анастасія

ОВО №149. Касай Костянтин

ОВО №150. Мовчан Олексій

ОВО №151. Березін Максим

ОВО №152. Ковальчук Олександр

ОВО №153. Іванісов Роман

ОВО №154. Аліксійчук Олександр

ОВО №156. Литвиненко Сергій

ОВО №157. Рябуха Тетяна

ОВО №158. Васильєв Ігор

ОВО №161. Гузенко Максим

ОВО №162. Задорожній Микола

ОВО №163. Богданець Андрій

ОВО №164. Василів Ігор

ОВО №167. Гевко Володимир

ОВО №168. Мезенцева Марія

ОВО №169. Куницький Олександр

ОВО №170. Одарченко Андрій

ОВО №171. Кінзбурська Вікторія

ОВО №172. Здебський Юрій

ОВО №173. Бакумов Олександр

ОВО №175. Пивоваров Євген

ОВО №177. Любота Дмитро

ОВО №178. Літвінов Олександр

ОВО №179. Кучер Олексій

ОВО №180. Красов Олексій

ОВО №181. Микиша Дмитро

ОВО №182. Павліш Павло

ОВО №183. Вагнєр Вікторія

ОВО №185. Іванов Володимир

ОВО №186. Ковальов Олексій

ОВО №187. Стефанчук Микола

ОВО №189. Копанчук Олена

ОВО №190. Жмеренецький Олексій

ОВО №193. Марчук Ігор

ОВО №194. Шпак Любов

ОВО №195. Арсенюк Олег

ОВО №196. Стріхарський Андрій

ОВО №197. Скічко Олександр

ОВО №199. Нагорняк Сергій

ОВО №201. Лис Олена

ОВО №202. Заремський Максим

ОВО №203. Мазурашу Георгій

ОВО №204. Божик Валерій

ОВО №205. Семінський Олег

ОВО №206. Поляков Антон

ОВО №207. Зуєв Максим

ОВО №209. Зуб Валерій

ОВО №211. Юрченко Олександр

ОВО №212. Перебийніс Максим

ОВО №213. Дубнов Артем

ОВО №214. Швець Сергій

ОВО №215. Яременко Богдан

ОВО №216. Леся Забуранна

ОВО №217. Безугла Мар’яна

ОВО №218. Гурін Дмитро

ОВО №219. Тищенко Микола

ОВО №220. Бондар Ганна

ОВО №221. Пуртова Анна

ОВО №222. Грищук Роман

ОВО №223. Буймістер Людмила

Самовисуванці – 46 депутатів

ОВО №13. Юрчишин Петро

ОВО №15. Білозір Лариса

ОВО №16. Вацак Геннадій

ОВО №17. Кучер Микола

ОВО №19. Ігор Гузь

ОВО №21. Івахів Степан

ОВО №22. Палиця Ігор

ОВО №23. Констанкевич Ірина

ОВО №37. Шпенов Дмитро

ОВО №48. Єфімов Максим

ОВО №51. Ковальов Олександр

ОВО №60. Лубінець Дмитро

ОВО №64. Арешонков Володимир

ОВО №68. Горват Роберт

ОВО №71. Валерій Лунченко

ОВО №72. Петьовка Василь

ОВО №73. Поляк Владіслав

ОВО №80. Мінько Сергій

ОВО №88. Іванчук Андрій

ОВО №102. Довгий Олесь

ОВО №107. Сухов Олександр

ОВО №112. Вельможний Сергій

ОВО №114. Шахов Сергій

ОВО №120. Дубневич Ярослав

ОВО №123. Батенко Тарас

ОВО №125. Лопушанський Андрій

ОВО №126. Кіт Андрій

ОВО №137. Гончаренко Олексій

ОВО №142. Кіссе Антон

ОВО №143. Урбанський Анатолій

ОВО №146. Шаповалов Юрій

ОВО №147. Кулініч Олег

ОВО №155. М’ялик Віктор

ОВО №159. Деркач Андрій

ОВО №160. Молоток Ігор

ОВО №165. Чайківський Іван

ОВО №166. Люшняк Микола

ОВО №174. Фельдман Олександр

ОВО №184. Колихаєв Віктор

ОВО №188. Лабазюк Сергій

ОВО №191. Бондар Віктор

ОВО №192. Герега Олександр

ОВО №198. Рудик Сергій

ОВО №200. Яценко Антон

ОВО №208. Давиденко Валерій

ОВО №210. Коровченко Сергій

Опозиційна платформа – За життя – шість депутатів

ОВО №46. Христенко Федір

ОВО №47. Солод Юрій

ОВО №49. Гнатенко Валерій

ОВО №59. Мороз Володимир

ОВО №78. Пономарьов Олександр

ОВО №113. Лукашев Олександр

Опозиційний блок – шість депутатів

ОВО №45. Муса Магомедов

ОВО №50. Руслан Требушкін

ОВО №57. Новинський Вадим

ОВО №58. Магера Сергій

ОВО №105. Гриб Вікторія

ОВО №176. Шенцев Дмитро

Голос – три депутати

ОВО №115. Піпа Наталія

ОВО №117. Рущишин Ярослав

ОВО №118. Васильченко Галина

Європейська стратегія – два депутати

ОВО №116. Княжицький Микола

ОВО №119. Бондар Михайло

Батьківщина – два депутати

ОВО №18. Мейдич Олег

ОВО №52. Яковенко Євген

Самопоміч – один депутат

ОВО №122. Бакунець Павло

Єдиний центр – один депутат

ОВО №69. Балога Віктор

Свобода – один депутат

ОВО №83. Савчук Оксана

Біла Церква разом – один депутат

ОВО №90. Бабенко Микола

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019 ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

До слова, як повідомлялося, народні депутати від «Слуга народу» свій економічний лікнеп від Київської школи економіки будуть проходити в таборі у Трускавці, в спартанських умовах.

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