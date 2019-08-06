В «Слузі народу» назвали список «дітей Сороса» в українській політиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Дубінський під час виборчої кампанії в 94-му окрузі Фото: Facebook «Слуги народу»

Колишній ведучий програми телеканалу «1+1» Олександр Дубінський протиставляє Андрію Богдану таких чиновників, як Супрун, Нефьодов, Рашкован

Новообраний народний депутат Олександр Дубінський («Слуга народу») вважає, що за часів президентства Петра Порошенка вплив Джорджа Сороса на державу став досить «вагомий, якщо не абсолютний».

Як розповів Дубінський в інтерв’ю видання «Страна», інтереси Сороса в Україні представляли такі люди, як в.о. голови Мінздраву Уляна Супрун, ексзаступник міністра економіки Максим Нефьодов, заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.

«Взяти ту ж Уляну Супрун, яка нічого з себе не уявляла, крім інтересів Джорджа Сороса. Те ж саме можна сказати і про Нефьодова, про Рашкована, який є людиною Пінчука. Для Пінчука фонд Джорджа Сороса фінансував створення програми виходу економіки з кризи в 2014 році. Яку потім реалізовували Яценюк і Яресько», - розповів Дубінський.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва перевіряє, чи є у Супрун громадянство США. А Нефьодов з 5 липня очолює митницю.

Читайте також: Над ким сміється Андрій Богдан? Перші лінії розколу «ЗеКоманди»