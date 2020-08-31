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    Суспільство

    Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО

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    Законопроєктів щодо амністії бойовиків на Донбасі нема у парламенті, - Разумков - Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО
    Законопроєктів щодо амністії бойовиків на Донбасі нема у парламенті, - Разумков

    Є військові злочини, які в жодній державі світу не підлягають амністії, - спікер парламенту

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО. Про це Разумков сказав під час брифінгу.

    «Станом на сьогодні таких законопроєктів немає (про повну амністію, - ред.). Повна амністія… Є військові злочини, які в жодній державі світу не підлягають амністії. Це - реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом», - прокоментував спікер Ради.

    Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розцінив заяву Фокіна, як провокаційну.

    А перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що учасника української делегації у ТКГ можуть запросити на зустріч з парламентарями до Верховної Ради.

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