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    Суспільство

    Разумков повідомив скільки нардепів захворіли коронавірусом

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    Голова Верховної Ради звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту - Разумков повідомив скільки нардепів захворіли коронавірусом
    Голова Верховної Ради звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту

    Станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату. Про це йшлося під час засідання погоджувальної ради.

    «Ситуація не проста. Я підтримав би позицію щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров’я щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, щодо прогнозів і підготовки закладів медичної сфери і освіти. Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні (31 серпня – ред.) ми маємо 23 колег, які захворіли, або зараз хворіють. І сім випадків в апараті Верховної Ради», - сказав Разумков.

    Голова Верховної Ради звернувся до нардепів і закликав їх не ігнорувати масковий режим у стінах парламенту.

    Спікер додав, що у Раді нардепи мають носити маску і знімати її лише під час виступів.

    Також Разумков нагадав, що проєкт бюджету країни на 2021 рік мають подати до Ради не пізніше 15 вересня.  

    Як повідомлялося, в Україні за три місяці вчетверо зросла кількість госпіталізованих з Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      121215
    • Хворіють
      61544
    • Одужали
      57114
    • Померли
      2557

    До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.

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