Речниця президента України «не бачила», чи потиснув Зеленський руку Путіну



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Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Зеленський і Путін при знайомстві потисли один одному руки

В президента України не підтверджують, що глави держав обмінялися рукостисканням

В Офісі президента не підтверджують те, що президент України Володимир Зеленський потиснув руки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє «112 Україна».

«З питання, чи потиснули Зеленський з Путіним один одному руки – зокрема, про це повідомляють російські ЗМІ. В Офісі президента України поки що це не підтверджують», - йдеться в повідомленні.

Також речниця президента України Юлія Мендель зазначила, що «не бачила», чи тиснули руки Зеленський та Путін, додає кореспондент «Главкому».

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Зеленський і Путін при знайомстві потисли один одному руки.

Раніше журналісти повідомили, що президент Володимир Зеленський і президент РФ Путін не потисли одне одному руки перед початком саміту у «нормандському форматі».

Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон. Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

За інформацією ЗМІ, учасники «нормандського саміту» не змогли домовитися про розведення сил на Донбасі.

Також глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у переговорах Нормандської четвірки «зради немає».