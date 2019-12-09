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    Пєсков стверджує, що Зеленський таки потиснув руку Путіну

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    Це перша особиста зустріч Зеленського і Путіна, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону - Пєсков стверджує, що Зеленський таки потиснув руку Путіну
    Це перша особиста зустріч Зеленського і Путіна, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону

    Про рукостискання повідомив прессекретар лідера РФ

    Президент Володимир Зеленський обмінявся рукостисканням з главою Кремля Володимиром Путіним перед початком переговорів у нормандському форматі, повідомляє в понеділок, 9 грудня, ТАСС з посиланням на прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова.

    «Так. До початку зустрічі [у «нормандському форматі»]», - відповів Пєсков на запитання, чи був у Путіна і Зеленського контакт і чи обмінялися вони рукостисканням.

    Це перша особиста зустріч лідерів двох країн, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.

    Переговори лідерів Нормандської четвірки (Україна, Франція, ФРН, РФ) проходять 9 грудня у Єлисейському палаці в Парижі.

    Раніше журналісти повідомили, що президент Володимир Зеленський і президент РФ Путін не потисли одне одному руки перед початком саміту у «нормандському форматі».

    Нагадаємо, 19 жовтня 2016 року Порошенко та Путін не потисли один одному руки перед початком переговорів у «нормандському форматі». Тоді російському президенту не потис руку і тодішній президент Франції Франсуа Олланд.

    Як повідомлялося, час початку саміту в нормандському форматі в Парижі перенесли, оскільки переговори Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель затягнулися.

    Зазначимо, що лише за кілька годин до початку зустрічі Офіс Зеленського склад української делегації на саміті Нормандської четвірки. В Офісі президента повідомляли, що Зеленський на переговорах має намір в першу чергу поставити питання повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу.

    Після саміту Нормандської четвірки в Парижі відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Нормандська четвірка Росія Путін Франція Володимир Зеленський Україна президент
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