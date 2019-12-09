Пєсков стверджує, що Зеленський таки потиснув руку Путіну



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Це перша особиста зустріч Зеленського і Путіна, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону

Про рукостискання повідомив прессекретар лідера РФ

Президент Володимир Зеленський обмінявся рукостисканням з главою Кремля Володимиром Путіним перед початком переговорів у нормандському форматі, повідомляє в понеділок, 9 грудня, ТАСС з посиланням на прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова.

«Так. До початку зустрічі [у «нормандському форматі»]», - відповів Пєсков на запитання, чи був у Путіна і Зеленського контакт і чи обмінялися вони рукостисканням.

Це перша особиста зустріч лідерів двох країн, до цього вони кілька разів спілкувалися по телефону.

Переговори лідерів Нормандської четвірки (Україна, Франція, ФРН, РФ) проходять 9 грудня у Єлисейському палаці в Парижі.

Раніше журналісти повідомили, що президент Володимир Зеленський і президент РФ Путін не потисли одне одному руки перед початком саміту у «нормандському форматі».

Нагадаємо, 19 жовтня 2016 року Порошенко та Путін не потисли один одному руки перед початком переговорів у «нормандському форматі». Тоді російському президенту не потис руку і тодішній президент Франції Франсуа Олланд.

Як повідомлялося, час початку саміту в нормандському форматі в Парижі перенесли, оскільки переговори Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель затягнулися.

Зазначимо, що лише за кілька годин до початку зустрічі Офіс Зеленського склад української делегації на саміті Нормандської четвірки. В Офісі президента повідомляли, що Зеленський на переговорах має намір в першу чергу поставити питання повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу.

Після саміту Нормандської четвірки в Парижі відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.