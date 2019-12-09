Зеленський і Путін не потисли одне одному руки перед початком саміту у «нормандському форматі»



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Наразі лідери чотирьох країн спілкуються без преси

Підсумкова пресконференція планується о 22:00 за київським часом

Президент Володимир Зеленський і президент РФ Путін не потисли одне одному руки перед початком саміту у «нормандському форматі».

Наразі лідери чотирьох країн спілкуються без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування. Президенти вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч – між Зеленським та Путіним, що відбудеться вже після засідання у форматі «четвірки».

Далі керівники держав зустрінуться знову, у форматі робочої вечері, та обговорять домовлене.

Підсумкова пресконференція планується після вечері, о 21:00 за Парижем (22:00 за київським часом).

Як повідомлялося, Зеленський, Путін, Меркель і Макрон розпочали переговори у Парижі з затримкою на півтори години.

Нагадаємо, 19 жовтня 2019 року Порошенко та Путін не потисли один одному руки перед початком переговорів у «нормандському форматі». Тоді російському президенту не потис руку і тодішній президент Франції Франсуа Олланд.

Зазначимо, що лише за кілька годин до початку зустрічі Офіс Зеленського склад української делегації на саміті Нормандської четвірки. В Офісі президента повідомляли, що Зеленський на переговорах має намір в першу чергу поставити питання повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу.

Після саміту Нормандської четвірки в Парижі відбудеться двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.