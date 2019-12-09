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    Зустріч Зеленського та Путіна у Парижі завершилась

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    Після переговорів за участю делегацій президенти Путін і Зеленський провели перемовини тет-а-тет, які тривали менше півгодини - Зустріч Зеленського та Путіна у Парижі завершилась
    Після переговорів за участю делегацій президенти Путін і Зеленський провели перемовини тет-а-тет, які тривали менше півгодини

    Путін на запитання про зустріч із Зеленським сказав: «Добре, по-діловому»

    Двостороння зустріч президентів України та Росії, що понад годину тривала у Єлисейському палаці, завершилася.

    За інформацією «ЄП», у частині переговорів брали участь представники «Нафтогазу», «Газпрому» (Олексій Міллер) та український і російський міністри, відповідальні за питання енергетики (Олексій Оржель та Олександр Новак).

    Після переговорів за участю делегацій президенти Путін і Зеленський провели перемовини тет-а-тет, які тривали менше півгодини. Результати переговорів наразі не повідомляються.

    Відомо, що лідери зібралися на спільну робочу вечерю у форматі «четвірки», під час якої мають узгодити спільне рішення.

    Журналіст із кремлівського пулу оприлюднив відео, на якому Путін на запитання про зустріч із Зеленським каже: «Добре, по-діловому».

    Зазначимо, що близько 21:00 у Парижі перервалася зустріч Нормандської четвірки та розпочалися перші особисті перемовини Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

    Раніше стало відомо, що двосторонні переговори віч-на-віч між президентом РФ Путіним і главою української держави Володимиром Зеленським відбуватиметься у присутності двох членів делегації з обох сторін.

    Нормандська четвірка Росія Нафтогаз України Газпром Путін політика Володимир Зеленський Україна президент Олексій Оржель
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