Зустріч Зеленського та Путіна у Парижі завершилась



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Після переговорів за участю делегацій президенти Путін і Зеленський провели перемовини тет-а-тет, які тривали менше півгодини

Путін на запитання про зустріч із Зеленським сказав: «Добре, по-діловому»

Двостороння зустріч президентів України та Росії, що понад годину тривала у Єлисейському палаці, завершилася.

За інформацією «ЄП», у частині переговорів брали участь представники «Нафтогазу», «Газпрому» (Олексій Міллер) та український і російський міністри, відповідальні за питання енергетики (Олексій Оржель та Олександр Новак).

Після переговорів за участю делегацій президенти Путін і Зеленський провели перемовини тет-а-тет, які тривали менше півгодини. Результати переговорів наразі не повідомляються.

Відомо, що лідери зібралися на спільну робочу вечерю у форматі «четвірки», під час якої мають узгодити спільне рішення.

Журналіст із кремлівського пулу оприлюднив відео, на якому Путін на запитання про зустріч із Зеленським каже: «Добре, по-діловому».

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 грудня 2019 р.

Зазначимо, що близько 21:00 у Парижі перервалася зустріч Нормандської четвірки та розпочалися перші особисті перемовини Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що двосторонні переговори віч-на-віч між президентом РФ Путіним і главою української держави Володимиром Зеленським відбуватиметься у присутності двох членів делегації з обох сторін.