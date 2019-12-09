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    «Зайшли в штики»: Україна та РФ не домовилися про відновлення контролю над кордоном - ЗМІ

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    Наразі триває вечеря лідерів Норманської четвірки, і розмова за нею продовжується - «Зайшли в штики»: Україна та РФ не домовилися про відновлення контролю над кордоном - ЗМІ
    Наразі триває вечеря лідерів Норманської четвірки, і розмова за нею продовжується

    Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон

    Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли.

    Про це пише УП з посиланням на співрозмовника в українській делегації

    «Щодо кордону зайшли в штики і не домовились» - зазначило джерело ЗМІ.

    За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон.

    Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією.

    Співрозмовника відзначив, що наразі триває вечеря, і розмова за нею продовжується.

    Зазначимо, що близько 21:00 у Парижі перервалася зустріч Нормандської четвірки та розпочалися перші особисті перемовини Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

    Двостороння зустріч президентів України та Росії тривала у Єлисейському палаці понад годину. Після переговорів за участю делегацій президенти Путін і Зеленський провели перемовини тет-а-тет, які тривали менше півгодини.

    За інформацією ЗМІ, учасники «нормандського саміту» не змогли домовитися про розведення сил на Донбасі.

    Росія вибори саміт Путін Володимир Зеленський Україна президент кордон
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