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    Надсилайте сигнали тим, хто в Криму, - Чубаров

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    Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров закликав усіх українських громадян спілкуватися з тими, хто лишився в Криму, й не визнає окупантів - Надсилайте сигнали тим, хто в Криму, - Чубаров
    Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров закликав усіх українських громадян спілкуватися з тими, хто лишився в Криму, й не визнає окупантів
    фото: QHA

    Щонайменше півмільйона жителів Криму є етнічними українями

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров закликав усіх українських громадян спілкуватися з тими, хто лишився в Криму, й надсилати їм сигнали підтримки. З такою заявою політик виступив 26 червня 2021 року на святковому мітингу-концерті з нагоди Дня кримськотатарського прапора, що проходив на столичному Майдані Незалежності, передає QHA.

    «Думайте про тих, хто в Криму. Кожен сигнал від кожного з нас до Криму, до кримських татар, до етнічних українців, яких в Криму півмільйона — ці сигнали дуже важливі. Ці сигнали важливі для тих, хто залишається вірним українській державі. Сьогодні практично всі, хто в інших країнах бачать блакитний кримськотатарський прапор із золотою тамгою, вони одразу розуміють, що йдеться про кримських татар і про українців, йдеться про Україну і необхідність відновлення її державного суверенітету над Кримом», — пояснив очільник Меджлісу.

    При цьому він окремо зупинився на тому, що його заклик стосується всіх патріотів України й захисників її суверенітету.

    «Українці вибороли українську державу, наше завдання — всіх, хто живе в Україні, незалежно від етнічної належності, зміцнювати незалежність української держави», — сказав Рефат Чубаров.

    У Сімферополі «верховний суд» окупованого Криму 1 червня виніс Чубарову за звинуваченням в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

    Політика заочно засудили до шести років позбавлення волі та штрафу в 200 тисяч рублів.

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    Теги: Крим кримські татари Рефат Чубаров Меджліс
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    Надсилайте сигнали тим, хто в Криму, - Чубаров