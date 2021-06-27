Надсилайте сигнали тим, хто в Криму, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров закликав усіх українських громадян спілкуватися з тими, хто лишився в Криму, й не визнає окупантів

Щонайменше півмільйона жителів Криму є етнічними українями

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров закликав усіх українських громадян спілкуватися з тими, хто лишився в Криму, й надсилати їм сигнали підтримки. З такою заявою політик виступив 26 червня 2021 року на святковому мітингу-концерті з нагоди Дня кримськотатарського прапора, що проходив на столичному Майдані Незалежності, передає QHA.

«Думайте про тих, хто в Криму. Кожен сигнал від кожного з нас до Криму, до кримських татар, до етнічних українців, яких в Криму півмільйона — ці сигнали дуже важливі. Ці сигнали важливі для тих, хто залишається вірним українській державі. Сьогодні практично всі, хто в інших країнах бачать блакитний кримськотатарський прапор із золотою тамгою, вони одразу розуміють, що йдеться про кримських татар і про українців, йдеться про Україну і необхідність відновлення її державного суверенітету над Кримом», — пояснив очільник Меджлісу.

При цьому він окремо зупинився на тому, що його заклик стосується всіх патріотів України й захисників її суверенітету.

«Українці вибороли українську державу, наше завдання — всіх, хто живе в Україні, незалежно від етнічної належності, зміцнювати незалежність української держави», — сказав Рефат Чубаров.

У Сімферополі «верховний суд» окупованого Криму 1 червня виніс Чубарову за звинуваченням в «організації масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Політика заочно засудили до шести років позбавлення волі та штрафу в 200 тисяч рублів.

Читайте також: