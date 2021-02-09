Чубаров розповів, що відбувалося у будівлі парламенту Криму 26 лютого 2014 року

Лідер Меджлісу каже, що в той день в залі Верховної Ради АР Крим було всього 49 депутатів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що відбувалося 26 лютого 2014 року, коли біля будівлі парламенту Криму проходив мітинг прихильників територіальної цілісності України.

«Дійсно, вранці 26 лютого, Меджліс кримськотатарського народу закликав вийти до будівлі Верховної Ради АР Крим, для того, щоб не дати депутатам ухвалити рішення, які були б спрямовані проти територіальної цілісності України і які б несли загрозу відокремлення Криму від України», – розповів Чубаров.

За словами Чубарова, 26 лютого проросійські політики, знаючи про те, що біля будівлі кримського парламенту планується мітинг за територіальну цілісність України, почали звозити до Верховної Ради Криму проросійських активістів з Севастополя та інших населених пунктів. Чубаров зазначає, що серед тих, кого звозили до парламенту, були і російські силовики, які видавали себе за проросійських активістів.

Чубаров розповів, що в той день він заходив до будівлі парламенту Криму, де на той момент спікер Верховної Ради АР Крим Володимир Константинов планував провести реєстрацію депутатів у системі «Рада». Чубаров повідомив Константинову, що веде паралельний підрахунок кількості депутатів в будівлі парламенту.

Лідер Меджлісу каже, що в той день в залі Верховної Ради АР Крим було всього 49 депутатів. Така ж цифра висвітилася на електронному табло. Ця цифра не дозволяла відкрити засідання, тому для кворуму потрібен 51 депутат. Після того як Константинов оголосив, що провести засідання неможливо через відсутність кворуму, депутати Верховної Ради АР Крим вийшли до мітингувальників.

«Виступав Аксенов як депутат Верховної Ради АР Крим, виступав я як голова Меджлісу, виступав Сенченко, виступали інші колеги. На цій імпровізованій президії, зрозуміло, була і пані Ковітіді. І вона весь час схвально кивала промовам всіх доповідачів. А вони говорили, що Крим – це Україна. Про це говорив Аксенов, про це говорили всі ми», – розповів Чубаров.

Чубаров зазначає, що в той день він мав розмову з Сергієм Аксеновим.

«Ми домовилися (з Аксеновим – КР), що наступного дня, 27 лютого, о 10:00 у Верховній Раді АР Крим зберуться керівники всіх фракцій. І ми домовимося, хто поїде до Києва для зустрічі з в.о. президента України Турчиновим і прем'єром Яценюком. Коли ми прощалися, то домовилися, що я йду на пряму передачу на телеканал ATR, а Аксенов йде на ДТРК «Крим», і там ми обидва розповідаємо про ті події, які сьогодні пережив Сімферополь і говоримо людям, що небезпека прямої загрози з боку Москви минула», – сказав Чубаров.

Крім того, Рефат Чубаров нагадав, що нинішній російський сенатор з Криму Ольга Ковітіді, у лютому 2014 року заявила, що виступає за «єдність Криму у складі України».

Раніше повідомлялося, що член Ради федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді 8 лютого виступила у якості свідка обвинувачення на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду Криму у справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять у Криму заочно. Засідання пройшло у закритому режимі.