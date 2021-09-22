Регламентний комітет Ради розглянув сутичку Тищенка та Лероса

Тищенко в Раді перервав виступ Лероса і стягнув його з трибуни

Тищенка й Лероса не змогли покарати за штовханину в Раді

Регламентний комітет Верховної Ради не зміг покарати нардепів Миколу Тищенка («Слуга народу») і Гео Лероса (позафракційний) за бійку в парламенті. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів член комітету, нардеп Павло Фролов («Слуга народу»).

«Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні щоб попередити обох, ні щоб рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі в п’яти пленарних засіданнях», – розповів він.

За словами Фролова, комітет, найімовірніше, більше не повернеться до розгляду цього питання.

Нагадаємо, 9 вересня під час виступу з трибуни Верховної Ради позафракційного депутата Гео Лероса, в якому останній критикував президента Зеленського та парламентську більшість, «слуга народу» Микола Тищенко намагався відтіснити свого колегу від трибуни та не дати йому завершити виступ.

Пізніше Тищенко пояснив свою поведінку тим, що вважає Лероса зрадником і «нікому не дозволить ображати Президента».

Читайте також: