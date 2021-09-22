Венеційська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про олігархів у грудні

Проєкт закону про олігархів Верховна Рада планує розглянути 23 вересня

Венеційська комісія повідомила, що висновок щодо законопроєкту про протидію впливу олігархів буде готовий у грудні, хоча документ вже готовий до другого читання. Про це повідомили нардепи від «Голосу» та «Європейської солідарності» Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Нардепи опублікували лист від голови комісії Джанні Букіккіо, адресований голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову.

«Венеційська комісія підготує висновок щодо імплементації під час своєї 129 пленарної сесії 15-16 грудня 2021 року», – йдеться у листі.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів Верховна Рада планує розглянути 23 вересня. Нардеп Давид Арахамія вже спрогнозував голоси за закон про олігархів.

Нагадаємо, Банкова гарантує олігархам «вбивство» їхньої системи.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу України, які передбачають підвищення податків для низки галузей. Документ отримав шквал критики від фахівців, адже його запровадження значно посилить податкове навантаження на пересічних громадян та малий бізнес.

На думку заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроєкті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що податкові ініціативи влади не просто погіршують умови для малого і середнього бізнесу, а фактично запроваджують «презумпцію винуватості» для кожного платника податків.

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