Головні новини 22 вересня за хвилину

Замах на вбивство помічника президента Сергія Шефіра, США вимагають від Росії збільшити поставки газу через Україну, уряд не закриватиме садки та початкову школу на період посилення карантину

Скоєно збройний напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія

Під Києвом невідомі скоїли замах на вбивство першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Неподалік від села Лісники авто, у якому перебував Шефір, обстріляли з автоматичної зброї калібру 7,62 щонайменше 18 разів. Постраждав водій помічника президента. Детальніше читайте тут.

У центрі Черкас сталося резонансне вбивство місцевого бізнесмена Козлова

У Черкасах 22 вересня в кафе розстріляли місцевого бізнесмена Михайла Козлова. Чоловік дістав вогнепальне поранення та помер дорогою в медустанову. Підозрювані у вбивстві бізнесмена Михайла Козлова в Черкасах були одягнені в чорну військову форму, схожу на одяг спецназівців. Детальніше читайте тут.

США вимагають від Росії збільшити поставки газу через Україну

Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати. У відповідь речник Путіна заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий. Детальніше читайте тут.

Вибори до Держдуми незаконні: Рада ухвалила проєкт

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №6078 «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року». Відповідне рішення підтримали 322 народні депутати. Детальніше читайте тут.

Рада схвалила закон про протидію антисемітизму

Верховна Рада прийняла у другому читанні закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Закон визначає поняття «антисемітизм», забороняє юдофобію та її прояви. Детальніше читайте тут.

МОЗ: Початкову школу та дитсадки не закриватимуть за будь-якого рівня карантину

Уряд пом’якшив вимоги до карантинних обмежень та дозволив дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебезпеки. Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету міністрів № 1236. Детальніше читайте тут.

Порошенко та Гонтарева виграли Лондонський суд у Суркіса у справі Приватбанку

Лондонський суд відмовив у позові братів Суркісів проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої у справі Приватбанку, повідомив адвокат Ілля Новіков. Таким чином провалилася спроба скомпрометувати націоналізацію Приватбанку та стягнути з держави Україна 350 млн доларів. Детальніше читайте тут.