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    Нардепи відтермінували запуск Бюро економічної безпеки

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    Бюро економічної безпеки мало&nbsp;почати роботу 25 вересня - Нардепи відтермінували запуск Бюро економічної безпеки
    Бюро економічної безпеки мало почати роботу 25 вересня
    колаж: epravda

    Очікується, що Бюро запрацює 25 листопада

    Верховна Рада відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки на два місяці. Про це повідомила у Telegram народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

    Вона зазначила, що Рада 22 вересня проголосувала за відповідну правку.

    «Запуск Бюро економічної безпеки відклали на два місяця. Відповідну правку щойно проголосували в Раді. Сподіваюся, це останнє подовження термінів і Бюро запрацює 25 листопада», – зазначила депутатка.

    Як відомо, Бюро мало почати роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

    До слова, глава Бюро економічної безпеки вперше прокоментував свою багатомільйонну декларацію.

    Зазначимо, що Вадим Мельник понад 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС. Очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

    Згідно з декларацією Мельника, його дружина володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині. Також родина має у власності квартиру в Києві на 159 «квадратів», квартиру в Одесі, три квартири в Ірпені, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені та позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість майна, яку вказав Мельник, сягає понад 7,5 млн грн.

    Також близько 3 млн гривень залишаються на рахунках нового голови Бюро економічної безпеки та його дружини.

    Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендували понад 50 осіб.

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    Теги: ДФС Верховна Рада реформа депутат фіскальна служба політика Ольга Василевська-Смаглюк
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    Нардепи відтермінували запуск Бюро економічної безпеки