Тищенко про дружбу з Єрмаком: «Ми відразу зійшлися»

Тищенко про Єрмака: «Він мій керівник. Він дає мені чіткі вказівки»

За словами депутата, Єрмак його не захищає

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко розповів, як він познайомився з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Їхня дружба зав'язалась ще у студентські роки. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Бабель».

Чоловіків познайомив керівник компанії «Проксен» Олександр Задорожний, у якій працював Єрмак. За словами Тищенка, в інституті він тренував збірну з дзюдо, а Єрмак як юрист обслуговував спортсменів.

«Ми якось відразу зійшлися, доповнювали один одного. Андрій перфекціоніст, відповідальний. Людина, яку можна попросити та відвернутися, він сам все зробить і проконтролює. Він дуже галантний. Моя перша дружина завжди говорила: «Він твій єдиний друг, тримайся Андрія», – сказав Тищенко.

За словами депутата, Єрмак його не захищає.

«Навпаки, до мене вимоги жорсткіші, ніж до інших. Мені не прощається ніщо. Він мій керівник. Він дає мені чіткі вказівки», – сказав нардеп.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, хіба його керівник не голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер парламенту Дмитро Разумков, Тищенко сказав, що «коректніше сказати», що Єрмак «людина, яка визначає вектор руху».

Нагадаємо, учора Тищенко привернув до себе увагу, бо ділився з колегами у Раді незрозумілим напоєм. У пляшці з-під води «Боржомі» була коричнева рідина. Відео про це з’явилося на сторінці Яна Доброносова у Facebook.

На відео видно, як колеги п’ють незрозумілий коктейль по черзі з однієї пляшки.

Як відомо, парламентарій неодноразово потрапляв у неоднозначні ситуації у Раді. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук віце-спікеру Ради Руслану Стефанчуку. Частина депутатів підтримала Тищенка, радісно вигукуючи: «Коля, Коля!» – і дала йому «п'ять».

Також 17 червня сталася сутичка між представником «Слуги народу» та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

Наприкінці червня «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.