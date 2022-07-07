Репарації з Росії: Як Україна планує стягувати кошти

Позови до міжнародних судів не забезпечать Україні швидких виплат компенсації від Росії

Порушення міжнародного права тягне за собою виплату репарацій. Тому, відбудова України має відбуватися, в першу чергу, за рахунок тих, хто спричинив ці руйнування та завдав шкоду – Росією. Про це заявила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра під час брифінгу.

Чиновниця зазначила, що попередня оцінка збитків та руйнувань, які зазнала Україна, – понад $600 млрд. Збитки майну та інфраструктурі понад $100 млрд. Значні втрати завдані в енергетичному та промисловому секторах. Україна розпочала діалог з міжнародними партнерами про відбудову нашої держави після війни.

«Активи держави-агресора, які знаходяться в різних юрисдикціях, мають бути конфісковані та стягнені для виплат Україні та українцям. На сьогодні жоден з юридичних форумів не забезпечує повну компенсацію втраченої шкоди, виникла необхідність створити щось нове», – наголосила заступниця міністра.

На сьогодні Україна вже подала декілька позовів до міжнародних судів, в яких вимагає справедливої сатисфакції.

«Один із позовів – до Міжнародного суду з прав людини. Але, тут в нас немає швидкого очікування виплати компенсацій, бо Росія вийшла з Ради Європи, а також на рівні свого законодавства прийняли закон про невиконання рішень цього суду», – розповіла Мудра.

За словами заступниці міністра, Україна повинна розробити універсальний інструмент відшкодування збитків.

«Сьогодні Україна пропонує укладення міжнародного багатостороннього договору про відшкодування збитків – як один із дієвих механізмів. Створюватиметься компенсаційна комісія з розгляду заяв про відшкодування. Також буде створено фонд, який накопичуватиме всі ці активи Росії та посібників режиму Путіна. Міжнародний договір передбачатиме примусове виконання рішення такої комісії», – сказала вона.

Як пояснила чиновниця, фонд буде наповнюватися заблокованими активами Росії, які становлять понад $350 млрд, коштами російських олігархів та бізнесів. Канада вже дозволила конфіскацію активів осіб, які причетні до порушення міжнародного права та прав людини. США та країни Європейського Союзу теж дуже активно обговорюють механізми конфіскації та замороження таких активів.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

Також раніше повідомлялося, що українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тис. євро. Щоб отримати компенсацію, необхідно онлайн подати заяву Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) не пізніше 16 січня 2023 року.

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