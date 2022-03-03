Зеленський закликав агресора вчити слово «репарації» та «контрибуції»

Президент заявив, що окупантам доведеться відновлювати понівечену інфраструктуру України

Президент Володимир Зеленський закликав окупантів вчити слово «репарації» та «контрибуції», тому що РФ доведеться відновлювати Україні всю понівечену інфраструктуру. Про Зеленський заявив під час відеозвернення.

«Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова «репарації» та «контрибуції». Ви відшкодуєте усе, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув – ми не забудемо. Ви прийшли руйнувати наші міста. Знищувати наших людей. Забирати у нас все, що нам дорого. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі та ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію.

Немає такої зброї, яку ви не використали би проти українців. А тепер ви виходите і розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтесь послати в Україну так звані «гуманітарні колони»... Запамʼятайте, безбожники: Коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись. Українці в усіх регіонах, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі – в дорозі», – заявив президент.

Також президент Володимир Зеленський звернувся до українців та анонсував грошову допомогу громадянам, які втратили роботу через війну Росії проти України.