Україна подала новий позов проти Росії до Європейського суду

Новий позов проти Росії стосується кричущих порушень прав людини під час війни

Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України. Зокрема, порушенні права на життя (стаття 2), заборони катувань (стаття 3), права на свободу і недоторканність (стаття 5), права на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), права на свободу думки і вираження (статті 9 і 10), свободу зібрань та асоціацій (стаття 11) та право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1).

«Продовжуючи розпочату у 2014 році агресію на півдні та сході України, Російська Федерація 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну з єдиною метою – повалення демократично обраного уряду України та подальшим знищенням суверенітету України. Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, яке здійснює Росія, та подана в інтересах як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій Росії в Україні», – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті наголосили, що кожного дня по всій території України Росією проводиться невибіркове і непропорційне застосування військових сил та засобів проти цивільного населення та майна громадян, порушуючи всі відповідні норми міжнародного права.

«Десятки тисяч людей загинули, поранені, зникли безвісти, сотні тисяч домівок зруйновано або пошкоджено, мільйони осіб стали вимушеними переселенцями, а тисячі компаній втратили своє майно та бізнес. Вказані насильницькі дії проводяться за прямою вказівкою вищого російського керівництва», – наголошують у повідомленні.

Документ, поданий сьогодні Україною, як зазначили у міністерстві, стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022.

Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви. У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тис. євро. Щоб отримати компенсацію, необхідно онлайн подати заяву Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) не пізніше 16 січня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що заявки на відшкодування за зруйноване житло вже подало понад 25 тис. українців

Також повідомлялося, уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям.

До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.