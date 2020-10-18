Реванш триває. Одіозний соратник Януковича повернувся і оголосив Майдан військовим переворотом



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Ексчиновник, який через шість років повернувся в Україну, побожився, що він не платив за титул для своєї дружини

Друг Саші Януковича, який в часи Януковича отримав посаду голови Державного агентства земельних ресурсів, вже у Києві

Сергій Тимченко, колишній голова Державного агентства земельних ресурсів, повернувся до Києва. Він з’являється на публіці, де заявляє, що Майдан був військовим переворотом, а він гордий званням «злочинна влада».

Нагадаємо, Тимченко у 2014 році втік до Росії. У Києві він з’явився через шість років і засвітився на конкурсі краси Ukrainian International 2020, там його дружина виборола титул «перша віцеміс». Одіозний ексчиновник побожився, що він не платив за титул для своєї дружини, бо «для нього вона завжди перша». А от на питання, чому він тікав з України, а потім переховувався у Росії, а з 2017 року перебував у США, відповів так: «Проти мене не було порушено жодної справи, тому я не втікав, а поїхав, бо був не згоден з тією політикою, яка проводилась, я був не згоден з Майданом, оскільки по цей день вважаю Майдан військовим переворотом».

Тимченко також у коментарі програмі «Світське життя» прокоментував свої нинішні стосунки з сім’єю Януковича. «Ми не спілкуємось, але якби в мене була така можливість, я б спілкувався із задоволенням. Саме Віктору Федоровичу Януковичу я зобов’язаний своєю кар'єрою», – визнав він.

Тимченко з іронією називає себе «репресованим», але при цьому жодної вини за смерті на Майдані не відчуває. «Я – злочинна влада, я гордий цим, і нею залишатимусь», – запевнив Тимченко.

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