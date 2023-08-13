Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Про заміну воєнкомів

glavcom.ua
Борисов, за заявою його адвоката, має посвідчення учасника бойових дій, довідку про поранення (чи інвалідність) та державні нагороди

Неофіційна практика призначення воєнкомами фронтовиків існувала ще з часів АТО, але...

Президент Зеленський розпорядився поміняти всіх (!) очільників облвоєнкоматів і призначити туди бойових офіцерів, які пройшли фронт, але мають поранення, які не дозволяють їм нести службу на передовій.

Цілком слушне розпорядження. Так, на жаль, треба терміново і майже всіх.

Однак зауважу, що неофіційна практика призначення воєнкомами фронтовиків існувала ще з часів АТО. Проте багато тих, хто воював, виявилися занадто незручними для місцевої влади, зараз – це обласні воєнні адміністрації. Вони «неслухняні», мають власну точку зору, з ними важко домовитися.

Тому на місцях намагалися всіляко уникати таких призначень. Або підшукували тих, хто ладен працювати «у системі» і не створювати проблем для влади.

Маю приклад. До Борисова, якій став символом воєнкомівської корупції і неприйнятного підходу до мобілізації, одеським воєнкомом працював фронтовик, колишній афганець. Він не брав і не розумів «натяків». Тому місцева влада спільно з центральною зробили все, що вичавити незручну людину і поміняти на того, з ким працювалося у повному взаєморозумінні. І якого намагалися тримати на посаді до останнього, навіть після звинувачення його у корупції, аж до безпосереднього втручання президента Зеленського.

До речі, цей Борисов, за заявою його адвоката, має посвідчення учасника бойових дій, довідку про поранення (чи інвалідність) та державні нагороди. Які запобіжники, що в процесі очищенні мобілізаційної вертикалі на посадах не опиняться таки ж «героїчні» борисови, «поранені на колчаковських фронтах»?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна військомат військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення
На Рівненщині керівники військоматів побили підлеглого. ДБР розпочало розслідування (відео)
27 липня, 14:18
Затримання начальника київського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Заробляв на ухилянтах? ДБР затримало у Києві районного воєнкома
5 серпня, 12:59
Загалом відкрито уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, оголошено 33 підозри
Зеленський звільнить всіх обласних воєнкомів. Звернення (відео)
11 серпня, 14:34

Олександр Кочетков

Про заміну воєнкомів
Про заміну воєнкомів
За яку Україну воюємо?
За яку Україну воюємо?
Війна на виснаження. Україна має звернутися до світу
Війна на виснаження. Україна має звернутися до світу
Загроза ядерної атаки збільшилась? Тривожні спостереження
Загроза ядерної атаки збільшилась? Тривожні спостереження
Смертельний діагноз для росіян
Смертельний діагноз для росіян
Кримський міст: а де Storm Shadow?
Кримський міст: а де Storm Shadow?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
15K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
12K
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону
11K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
8348
Кримський міст знову перекрито: що сталося

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту