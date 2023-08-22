В Одесі та Рівному проходять масові обшуки у військкоматах

Обшуки ведуться в чотирьох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

В Одесі прийшли з обшуками до низки районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Крім того обшуки проходять і на Рівненщині. Про це пише «РБК-Україна» із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

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Як зазначається, обшуки ведуть в чотирьох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Заходи проводить прокуратура регіону, представники Управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки пов'язані з питанням щодо роботи Військово-лікарської комісії (ВЛК).

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Зазначимо, що за даними джерел РБК-Україна, комплекс заходів щодо ТЦК проводяться в кількох регіонах країни.

Додамо, за інформацією «Суспільного», на Рівненщині проводять обшуки у всіх Медико-соціальних експертних комісіях.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці провели обшуки у дніпропетровського воєнкома. За даними правоохоронців, дніпропетровський воєнком під час повномасштабної війни з Росією оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Він також зареєстрував на члена сім'ї підприємство, яке придбало приміщення загальною площею 500 квадратних метрів.