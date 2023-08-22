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Резніков анонсував розширення коаліції винищувачів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Резніков анонсував розширення коаліції винищувачів
Олексій Резніков
фото з відкритих джерел

До коаліції невдовзі приєднаються ще кілька країн

Коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, цитує «Укрінформ».

Відомо, що до «літакової коаліції» у Вільнюсі приєдналися вже 11 країн.

«Але ця коаліція росте, тобто вона відкрита до приєднання. І я точно знаю, що є декілька країн, які готові це зробити. Просто вони зараз отримують певний політичний дозвіл від своїх парламентів. Рішення урядів буде трошки пізніше оголошено. Тому кількість літаків, поки що немає сенсу, але я переконаний, їх буде більше», – запевнив Резніков.

За його словами, до цієї коаліції входять не тільки країни, які мають винищувачі F-16. До прикладу, Канада цих літаків не має, однак візьме участь у тренуванні наших пілотів, допоможе з інфраструктурою тощо.

Міністр оборони також наголосив, що літак – це просто авіаційна платформа. Важливо те, якою зброєю він оснащений.

«Важливо, які ракети, які бомби, які інші засоби ураження є у літаку. І тому в цій коаліції країни будуть брати на себе зобов'язання надавати нам таку зброю для того, щоб це літак був ефективним», – пояснив міністр Резніков.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16. За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

До слова, вчора стало відомо, що Греція також долучиться до навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. 

Читайте також: Яку версію винищувачів F-16 отримає Україна: все, що потрібно знати
Теги: Олексій Резніков винищувач коаліція

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