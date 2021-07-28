Стало відомо, хто тимчасово замінить Кравчука на переговорах у ТКГ

Наступне засідання ТКГ планується на кінець серпня

Віцепрем‘єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова делегації Леонід Кравчук.

Як заявив Резніков в ефірі телеканалу «Україна 24», наступне засідання ТКГ планується на кінець серпня.

«Очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі Кравчук Леонід Макарович і станом на сьогоднішній день поки що він знаходиться на лікарняному. Я не буду розкривати медичні питання і приватного характеру. Завершиться його лікарняний і він продовжить, я маю надію, абсолютно так само керувати українською делегацією. В разі, якщо раптом не буде можливості взяти участь у засіданні – я як перший заступник голови української делегації буду представляти Україну під час цих засідань», – сказав Резніков

Нагадаємо, родичі Кравчука заборонили лікарям коментувати ситуацію з його станом здоров’я.

Раніше речниця 87-річного Кравчука розповіла про його стан. Також повідомлялося, що перший президент України 87-річний Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Як відомо, Леоніду Кравчуку, який обіймав посаду президента України з 1991 по 1994 роки, у січні виповнилося 87 років. У 2017 році йому зробили стентування серця.

Кравчук є головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Леонід Кравчук мав доповісти Верховній Раді щодо законопроєкту про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

Проте перший президент України Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25 річниці Дня Конституції

Речниця Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева заявила, що експрезидент пропустив урочисте засідання парламенту через поганий стан здоров'я.