  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський хоче змінити закон про національний спротив

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Деякі&nbsp;положення не&nbsp;повною мірою відповідають Конституції&raquo; &ndash; Зеленський - Зеленський хоче змінити закон про національний спротив

    «Деякі положення не повною мірою відповідають Конституції» – Зеленський

    Фото Офісу президента

    Президент звернувся до глави уряду і закликав подати пропозиції до законопроєкту

    Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів подати пропозиції до законопроєкту про національний спротив. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    У п’ятницю, 30 липня, Зеленський направив відповідний лист прем’єр-міністру Денису Шмигалю. У листі сказано, що 16 липня Верховна Рада ухвалила закон про основи національного опору, президент його підтримав і підписав, але під час підготовки документа до другого читання до нього внесли низку поправок, і тепер »деякі положення не повною мірою відповідають Конституції».

    Йдеться про надання уряду повноважень визначати порядок заборони на проведення мирних зібрань, мітингів і маніфестацій, вилучення у підприємств і громадян апаратури і засобів зв’язку, навчальної та бойової техніки тощо. Також військове командування має право відстороняти від роботи керівників підприємств і організацій у випадках, визначених законом Про правовий режим воєнного стану.

    «Пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради пропозиції про внесення змін до закону України Про основи національного спротиву для повного узгодження його положень відповідно до Конституції й усунення техніко-юридичних недоліків», – сказав Зеленський.

    Президент підписав закон про національний спротив 29 липня, Верховна Рада ухвалила його 16 липня.

    Що передбачає закон Про основи національного спротиву
    Відповідно до закону, в Україні створять добровільні формування територіальних громад. Їх членам дозволять носити власну мисливську зброю і готуватимуть до національного спротиву, який оголосять з настанням особливого періоду на тимчасово окупованих територіях України і на території України в цілому.
    Загальне керівництво національним опором здійснюватиме президент як верховний головнокомандувач ЗСУ.
    Сили територіальної оборони діятимуть за територіально-зональним принципом поза районами, де відбуваються бойові дії. При цьому за рішенням президента їх можна залучати до виконання завдань за межами ТО. Провідну роль в організації, підготовці, підтримці і виконанні завдань спротиву мають відігравати Сили спеціальних операцій ЗСУ, а керівництво рухом здійснюватиме командувач ССО.

    Нагадаємо, Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

    Також Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

    Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об’єднаних сил.

    Теги: Верховна Рада ЗСУ кадрові зміни закон Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський хоче змінити закон про національний спротив