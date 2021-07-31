Зеленський хоче змінити закон про національний спротив
«Деякі положення не повною мірою відповідають Конституції» – Зеленський
Президент звернувся до глави уряду і закликав подати пропозиції до законопроєкту
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів подати пропозиції до законопроєкту про національний спротив. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
У п’ятницю, 30 липня, Зеленський направив відповідний лист прем’єр-міністру Денису Шмигалю. У листі сказано, що 16 липня Верховна Рада ухвалила закон про основи національного опору, президент його підтримав і підписав, але під час підготовки документа до другого читання до нього внесли низку поправок, і тепер »деякі положення не повною мірою відповідають Конституції».
Йдеться про надання уряду повноважень визначати порядок заборони на проведення мирних зібрань, мітингів і маніфестацій, вилучення у підприємств і громадян апаратури і засобів зв’язку, навчальної та бойової техніки тощо. Також військове командування має право відстороняти від роботи керівників підприємств і організацій у випадках, визначених законом Про правовий режим воєнного стану.
«Пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради пропозиції про внесення змін до закону України Про основи національного спротиву для повного узгодження його положень відповідно до Конституції й усунення техніко-юридичних недоліків», – сказав Зеленський.
Президент підписав закон про національний спротив 29 липня, Верховна Рада ухвалила його 16 липня.
Нагадаємо, Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.
Також Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.
Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об’єднаних сил.