Зеленський хоче змінити закон про національний спротив

Президент звернувся до глави уряду і закликав подати пропозиції до законопроєкту

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів подати пропозиції до законопроєкту про національний спротив. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

У п’ятницю, 30 липня, Зеленський направив відповідний лист прем’єр-міністру Денису Шмигалю. У листі сказано, що 16 липня Верховна Рада ухвалила закон про основи національного опору, президент його підтримав і підписав, але під час підготовки документа до другого читання до нього внесли низку поправок, і тепер »деякі положення не повною мірою відповідають Конституції».

Йдеться про надання уряду повноважень визначати порядок заборони на проведення мирних зібрань, мітингів і маніфестацій, вилучення у підприємств і громадян апаратури і засобів зв’язку, навчальної та бойової техніки тощо. Також військове командування має право відстороняти від роботи керівників підприємств і організацій у випадках, визначених законом Про правовий режим воєнного стану.

«Пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради пропозиції про внесення змін до закону України Про основи національного спротиву для повного узгодження його положень відповідно до Конституції й усунення техніко-юридичних недоліків», – сказав Зеленський.

Президент підписав закон про національний спротив 29 липня, Верховна Рада ухвалила його 16 липня.

Що передбачає закон Про основи національного спротиву

Відповідно до закону, в Україні створять добровільні формування територіальних громад. Їх членам дозволять носити власну мисливську зброю і готуватимуть до національного спротиву, який оголосять з настанням особливого періоду на тимчасово окупованих територіях України і на території України в цілому.

Загальне керівництво національним опором здійснюватиме президент як верховний головнокомандувач ЗСУ.

Сили територіальної оборони діятимуть за територіально-зональним принципом поза районами, де відбуваються бойові дії. При цьому за рішенням президента їх можна залучати до виконання завдань за межами ТО. Провідну роль в організації, підготовці, підтримці і виконанні завдань спротиву мають відігравати Сили спеціальних операцій ЗСУ, а керівництво рухом здійснюватиме командувач ССО.

Нагадаємо, Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

Також Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об’єднаних сил.