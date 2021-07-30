Міністр розповів, коли жителі окупованого Донбасу отримають свої пенсії

Наразі пенсії виплачуються тільки тим, у кого є статус переселенця

Україна погасить заборгованість з невиплачених пенсій перед пенсіонерами в окремих районах Донецької та Луганської областей після реінтеграції окупованих територій. Тільки після цього влада зможе провести верифікацію всіх пенсіонерів.

Про це в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» повідомив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні нічого не робитимуть з тим, що пенсіонерам в ОРДЛО з 2014 року не виплатили близько 80 млрд гривень. Резніков підкреслив, що пенсії виплачуються тільки тим, у кого є статус переселенця. Але не всі з них можуть переїхати на підконтрольну територію, оскільки для них немає житла.

«Кожен місяць ми виплачуємо близько 3 млрд гривень. І після реінтеграції цих територій ми проведемо верифікацію всіх пенсіонерів, розробимо механізм реструктуризації цієї заборгованості і будемо виплачувати», – додав міністр.

Раніше міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що жителі непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей з 2014 року не отримали щонайменше 90 млрд грн пенсій.

«Розрахункова сума пенсійних виплат за період з серпня 2014 року по жовтень 2020-го складає майже 90 мільярдів... Це ті гроші, якби нічого не сталося, ми людям виплачували би пенсії. Але ж ми не знаємо, чи ті люди живі, де вони, хто вони. От це те, що я казала, що було до війни 1278 тисяч пенсіонерів в Донецькій і в Луганській областях. Але ми знаємо й іншу цифру, втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей також за період з серпня 2014 року по травень 2021 року. Це 141 мільярд гривень. Це втрати держави. І людські, і економічні», – сказала Лазебна.

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