Резніков розповів, яку індустрію необхідно розвивати в країні

Після перемоги у війні Україні потрібно мати власну систему протиракетної оборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після перемоги Україна у будь-якому випадку повинна мати власну систему протиракетної оборони. Про це він сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

Він нагадав, що є ціла програма на законодавчому рівні, за яку відповідає керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

«Є ця програма, є розуміння. Але найголовніше для мене – ракетна програма спрямована на розвиток саме українського ВПК. Ми повинні зробити свою українську ракетну індустрію і систему. І ми маємо такий потенціал. Наші «Нептуни» цьому доказ, наші «Стугни», «Корсари», «Вільха» і так далі», – сказав міністр.

Прикладом для України, на думку чиновника, має бути Ізраїль, який, захищаючи себе, використовує озброєння максимально ізраїльського виробництва із залученням дружніх технологій.

«Та й ми повинні це робити. Наша незалежність полягає не тільки у відчутті незалежності, а в тому, що ми ще й незалежні від допомоги. Тому нас будуть більше поважати», – переконаний глава Міноборони.

Разом з тим, на думку міністра, системи протиракетної оборони, які мають Польща і Румунія, поки недоступні Україні, оскільки вона не є членом НАТО. Втім, за його словами, ще недавно ніхто не постачав Україні системи NASAMS, але тепер ситуація змінилася.

Нагадаємо, раніше Резніков зустрівся зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. Також Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом. Сторони обговорили новий пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції.