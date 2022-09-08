Блінкен зустрівся із Зеленським: про що говорили

США обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Фото зроблене в квітні 2022

Адміністрація Байдена виділить $2,2 млрд для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 8 вересня. Блінкен прибув в Україну вдруге з початку війни, щоб підтвердити підтримку США у боротьбі з російською агресією та оголосити про нову військову допомогу. Про деталі зустрічі повідомляє CNN.

Під час зустрічі з Зеленським, Блінкен проінформував президента України про останній транш американської допомоги Україні у сфері безпеки.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні у Києві, який залишається – і буде залишатися столицею суверенної, незалежної України», – сказав держсекретар США.

Також Блінкен додав, що адміністрація Байдена проінформувала Конгрес США про намір виділити $2,2 млрд у вигляді довгострокових інвестицій для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, серед яких багато союзників НАТО й інших регіональних партнерів з безпеки. Усе це необхідно через потенційний ризик російської агресії.

«Сполучені Штати надають допомогу у сфері безпеки разом з нашими союзниками і партнерами з більш ніж 50 країн, щоб підтримати оборону України. Надані можливості ретельно вивірені, щоб забезпечити максимальну різницю на полі бою», – додав Блінкен.

Як повідомлялося, за даними преси, Блінкен вже встиг відвідати дитячу лікарню «Охматдит». Також у нього запланована поїздка в Київську область.

У четвер, 8 вересня, державний секретар США приїхав до Києва. Його візит не було анонсовано. Інформація про прибуття Блінкена до України з'явилася спочатку у західних ЗМІ.

Зазначимо, що це вже не перший візит Блінкена в Україну під час війни. Востаннє американський чиновник був у Києві наприкінці квітня разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Тоді Блінкен заявляв, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж «Путін перебуватиме на сцені».