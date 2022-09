Швеція передасть Україні «важливі інструменти» для ЗСУ, – Резніков

Швеція надасть українським військовим «деякі важливі та цінні інструменти». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом. Сторони обговорили новий пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції.

Міністр не уточнив подробиць, однак зауважив, що «деякі важливі та цінні інструменти» будуть надані українським військовим на передовій.

«Чудові новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні. Низка важливих і цінних інструментів будуть надані нашим військам на лінії фронту. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам ... як старим друзям», – написав Резніков за підсумками переговорів.

Great news of a new military assistance package from Sweden, which my friend & colleague,head of @ForsvarsdepSv Peter Hultqvist,confirmed today by VTC.

Some important & valuable tools will be provided to our troops on the front line.

Dear 🇸🇪,you help us…the way old friends do! pic.twitter.com/ZnddFMdI0Z