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Швеція передасть Україні «важливі інструменти» для ЗСУ, – Резніков

Альона Боженко
glavcom.ua
Швеція передасть Україні «важливі інструменти» для ЗСУ, – Резніков
Швеція надасть військову допомогу Україні
фото із відкритих джерел

Резніков провів телефонну розмову з Петером Хультквістом

Швеція надасть українським військовим «деякі важливі та цінні інструменти». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом. Сторони обговорили новий пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції.

Міністр не уточнив подробиць, однак зауважив, що «деякі важливі та цінні інструменти» будуть надані українським військовим на передовій.

«Чудові новини про новий пакет військової допомоги зі Швеції, які мій друг і колега, голова Міноборони Швеції Петер Хультквіст, підтвердив сьогодні. Низка важливих і цінних інструментів будуть надані нашим військам на лінії фронту. Дорога Швеція, ти допомагаєш нам ... як старим друзям», – написав Резніков за підсумками переговорів.

Нагадаємо, Швеція надає Україні сьомий пакет військової допомоги. У сьомий пакет входять боєприпаси для артилерійських установок на 500 млн шведських крон (майже €50 млн). 

Раніше стало відомо, що Швеція вирішила надати інструкторів для навчання українських військових.

Крім того, уряд Швеції переказав для потреб Збройних сил України на спецрахунок Нацбанку майже 1,7 млрд грн.

Теги: Швеція Олексій Резніков допомога ЗСУ

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