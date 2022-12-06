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Радбез ООН сьогодні обговорить гуманітарну ситуацію в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Радбез ООН сьогодні обговорить гуманітарну ситуацію в Україні
Сьогодні Радбез ООН розгляне гуманітарну ситуацію в Україні
фото ілюстративне

Засідання відбудеться на запит Франції та Мексики

У вівторок Рада Безпеки ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні, пов’язану з російськими обстрілами. Про це повідомили в секретаріаті Радбезу, передає «Укрінформ».

Обговорення розпочнеться о 10:00 східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Засідання відбудеться на запит Франції та Мексики, які консультувалися з українською делегацією, відповідно до пункту порядку денного РБ «Підтримання миру та безпеки України».

Очікується, що доповідатиме на засіданні заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Зазначимо, раніше в ООН заявляли, що ситуація в Миколаєві та Херсоні залишається жахливою та критичною. Лише в Миколаєві майже чверть мільйона людей стикаються з відсутністю тепла, води та світла. 

Нагадаємо, ООН повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення. Зокрема, за даними ООН, 6702 людей загинули і ще 10 479 отримали поранення.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Теги: ООН Радбез ООН Україна

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