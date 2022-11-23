«Ми чекаємо реакції на терор Росії» – Зеленський на екстреному засіданні Радбезу ООН

Зеленський згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти

Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України запросив термінове засідання Радбезу ООН через сьогоднішні ракетні удари. Про це повідомляє «Главком».

Зеленський наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.

Зеленський згадав останні злочини росіян, зокрема й обстріл пологового будинку на Запоріжжі та загибель немовляти. Лише за сьогодні, 23 листопада, прилетіли 70 ракет. Це і є російська формула терору, від якої страждає цивільна інфраструктура не лише в Україні, а й у сусідній Молдові.

«Серед нас є представники держави, яка не дає світу нічого, крім терору, дестабілізації та дезінформації. Будь-які російські формули нічого не дають. Настав час підтримати українську формулу миру. Не можна залишати можливості для терору», – наголосив Зеленський.

Тому він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

«Я закликаю вас схвалити конкретні заходи для того, щоб захистити життя людей», – підкреслив політик.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.