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РФ вербує найманців в Африці для війни в Україні: МЗС відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ вербує найманців в Африці для війни в Україні: МЗС відреагувало
У разі відмови від участі у війні, росіяни погрожують студентам підвищенням оплати за навчання чи позбавленням стипендій.
Фото: focus.ua

Ніколенко: «Настав час для всіх африканських країн сказати Москві, що війна повинна припинитися»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на поширену у ЗМІ інформацію, що Росія вербує африканських студентів до армії або ж ПВК «Вагнера» для війни проти України. Африці варто поставити Кремль на місце, – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«ЗМІ повідомляють, що Росія вербує найманців в Африці для участі у бойових діях в Україні. Ті, хто не загине на полі бою, можуть повернутися додому і вчинити ще більше насильства. Росія створює бомбу уповільненої дії проти африканських народів. Настав час для всіх африканських країн сказати Москві, що війна повинна припинитися», – зазначив Ніколенко.

Згідно з даними журналістів The Daily Beast, які спілкувались з африканськими студентами в Росії, останніх закликали вступити до ПВК «Вагнера» або ж армії, щоб взяти участь у війні проти України.

За словами студентів з ними спілкувались чиновники, які намагалися їх переконати у тому, що їм варто з'їздити недовго повоювати в Україні, аби заробити грошей, після чого вони нібито зможуть повернутися до Росії та продовжити навчання.

«Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші», – передає видання слова студентів.

Водночас у разі відмови студентам погрожують підвищенням оплати за навчання чи позбавленням стипендій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні в Україні загинув громадянин Замбії, який відбував термін у Росії. За даними влади Замбії, 23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда загинув «на полі бою» в Україні 22 вересня. Тіло замбійця вже знаходиться у Ростові, і незабаром його звідти відправлять на батьківщину. Це перший відомий випадок загибелі іноземного громадянина, завербованого у Росії для участі у бойових діях в Україні.

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Теги: росія війна гроші навчання Африка ПВК Вагнера

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