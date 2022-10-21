Як Росія вербує в’язнів у Туркменістані: опозиціонер повідомив шокуючі дані

Туркменський політик розповів, що Росія вербує зеків на війну проти України у тюрмах його країни

У Туркменістані відбувається вербування в’язнів тюрем на війну в Україні на боці Росії. Про це повідомив лідер туркменської опозиції, засновник Загальнонародного Руху «Демократичний Вибір Туркменістану» Мурад Курбанов, який наразі проживає у Франції.

За інформацією політика, уже завербовано не менше ніж 500 російськомовних чоловіків, які відбували покарання у в’язницях Туркменістану.

«У моє розпорядження надійшла інформація від активістів із Туркменістану, яка вказує на те, що в країні, за сприяння органів національної безпеки та влади, триває незаконна мобілізація серед контингенту пенітенціарних установ на війну в Україні. Достовірно відомо, що не менше ніж 500 російськомовних «контрактників» зібрали у в'язницях Туркменістану і відправили до Москви. Там їм видали паспорти РФ та провели 10-денну військову підготовку, після чого всіх відправили воювати за Росію проти України. Готовність воювати за контрактом заохочують зняттям судимості, обіцяють заплатити $1000 і одразу видають паспорт РФ», – розповів він.

Курбанов зазначив, що інформація стала доступною після того, як прийшли повідомлення про перших загиблих. Водночас, за словами політика, представники національної безпеки Туркменістану запевняють, що засуджені померли через коронавірус. Родичам загиблих повідомляють, що рішенням епідемічної служби заборонено транспортувати тіла, щоб уникнути зараження. Родичам демонструють відео та фото нібито поховань.

«Крім того, з Теджена, Лебапської, Ташаузької областей надходять повідомлення, що триває онлайновий набір у приватну військову компанію (ПВК) Росії. Охочим заробити $1000 надають VPN і змушують реєструватися на сайті ПВК, далі відправляють швидко до Москви і далі за схемою», – зазначив туркменський опозиціонер.

За інформацією Курбанова, десятки ув'язнених у Туркменістані погодилися підписати договори з ПВК. «Їм видали одяг, вивезли транспортним військовим літаком до Москви, там усім видали паспорти громадян Російської Федерації, готівку. Десять днів вони проходили військову підготовку та були відправлені до України», – розповів він.

Туркменський опозиціонер припустив, що така ж ситуація з вербуванням у в’язницях відбувається і в інших регіонах Центральної Азії.

Нагадаємо, Служба безпеки Україні раніше оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що диверсанти ПВК «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України зеків, якщо вони намагаються втекти із поля бою.

Також раніше у мережі з'явилося відео, як керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які погодилися брати участь у спецоперації, втратили кінцівки та «отримали помилування».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.