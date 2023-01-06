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Річниця Томосу: Варфоломій у своїй резиденції зустрівся з Порошенком (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Річниця Томосу: Варфоломій у своїй резиденції зустрівся з Порошенком (відео)
Варфоломій зустрівся з Порошенком на Фанарі
фото: скріншот з відео

Варфоломій передав українському народу благословення і привітав з Різдвом Христовим

У четверту річницю Томосу Вселенський патріарх Варфоломій запросив п’ятого президента Петра Порошенка у свою резиденцію на Фанар. Відповідне відео з'явилось у Facebook Петра Порошенка.

«Сьогоднішній день справді історичний, чотири роки тому з великої любові Його Всесвятості була створена Українська церква, об’єднавши всі православні церкви України. І сьогодні ми маємо одну об’єднану націю і одну об’єднану церкву. Завтра митрополит Епіфаній проведе різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі», – заявив Порошенко.

Своєю чергою, Варфоломій передав українському народу благословення і привітав з Різдвом Христовим.

«Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни та агресії день і ніч, за українських людей, сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність і свободу України. Ми з вами через любов і молитви. Ми раді бачити, що міжнародна спільнота також з вами. Справедливість і правда завжди перемагає», – сказав Варфоломій.

Порошенко також обговорив із патріархом питання впливу церкви московського патріархату в Україні.

«Ми не можемо допустити зв’язків із церквою країни-агресора, яка вбиває українців в Україні. Це не церква, де диявол. І в цій ситуації я дуже ціную вашу любов до України, до українського народу, до Бога. І якщо Бог з нами, яка різниця хто проти нас. Я думаю, що за ці чотири роки ми пройшли велику відстань, чимало людей приєдналися до нашої церкви. Наша церква відкрита до об’єднання. На мою думку, діяльність нашої церкви, Православної Церкви України є надзвичайно важливою для нашої майбутньої перемоги, не менш важливою, ніж діяльність наших військових, наших волонтерів, наших людей», – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося раніше, 7 січня о 9:00 в Успенському соборі, головному храмі Києво-Печерської лаври відбудеться різдвяне богослужіння, яке очолить митрополит Київський, предстоятель Української православної церкви Епіфаній.

Напередодні УПЦ/ПЦУ підписала угоду з Національним Києво-Печерським заповідником на використання Успенського собору терміном на 1 день.

Нагадаємо, 31 грудня закінчився термін оренди Успенського собору і Трапезного храму для УПЦ МП. Прохання митрополита УПЦ МП, намісника Києво-Печерського монастиря Павла до президента продовжити оренду залишилися без відповіді.   

Теги: Вселенський патріарх Варфоломій Петро Порошенко томос

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