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Києво-Печерська лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Києво-Печерська лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ
Створюється можливість вибору для ченців та вірян, з ким молитися
фото з відкритих джерел

Монастир як юридична особа може отримати у користування майно – храми та приміщення

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. Про це повідомляє заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря.

«1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру», – йдеться у повідомленні.

На практиці це означає, що є юридична особа, яка може отримати у користування майно – храми та приміщення. Відтак створюється можливість вибору для ченців та вірних – із ким молитися. 

«З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації – чоловічого монастиря «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра», – пояснює Зоря. 

Києво-Печерська лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ фото 1

Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення – для монастирської діяльності. 

Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський. 

У четвер, 1 грудня, відбулось засідання РНБО України на якому розглядались численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з Росією. Уряд має підготувати законопроект, який унеможливить діяльність таких релігійних організацій в країні.  

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Теги: Епіфаній майно президент санкції свято статут церква

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