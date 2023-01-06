Помісна церква отримала дозвіл на вхід у Лавру: укладена угода з державою

Очільник Києво-Печерського заповідника пояснив, чи має право Епіфаній провести у лаврі службу на Різдво

Національний Києво-Печерський заповідник уклав угоду з Українською православною церквою/Православною церквою України на користування Успенським собором лаври терміном на один день. Про це в коментарі «Главкому» повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника Олександр Рудник.

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«Це не договір оренди (довготермінової). Це угода на використання терміном на один день», – сказав він. Чи застосовуватиметься подібна практика для короткотермінового надання у користування надалі, музейник не знає. Очільник заповідника також повідомив, що прохання про підписання подібного договору від Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом не надходило.

Керівник Києво-Печерського заповідника також прокоментував заяву ієрархів УПЦ МП про намір оскаржувати у суді відмову заповідника від продовження орендного договору на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. «Я знаю, що вони подали до суду. Але ніяких документів з цього приводу я ще не отримував», – сказав Рудник.

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Напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

31 грудня відбулися останні богослужіння в Успенському соборі і Церкві Феодосія і Антонія Печерських, тобто Трапезному храмі, якими користувалася Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом.

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22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.