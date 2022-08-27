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Росіяни спалюють тіла своїх солдатів разом з підбитою технікою

glavcom.ua
Росіяни спалюють тіла своїх солдатів разом з підбитою технікою
Рашисти палять тіла своїх солдатів разом з технікою
Фото ілюстративне

Росіяни спалюють разом з технікою тіла своїх солдатів замість того, щоб доставити їх додому

Загиблих російських окупантів спалюють разом із підбитою технікою, повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Через погано організовану евакуацію поранених та вбитих, військовослужбовцям рф доводиться «утилізувати» своїх загиблих товаришів на місці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про випадки застосування такого методу «переробки» відомо у Донецькій області на Слов'янському напрямі.

Нагадаємо, Україна повернула вже більше 500 тіл загиблих військових.

Раніше повідомлялося, що українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Теги: ЗСУ війна росія

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