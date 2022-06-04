Україна та Росія провели обмін загиблих військових

Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області

2 червня українська сторона та країна-агресорка провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Про це повідомляє міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. У результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою «160 на 160»».

Операція проводилася МінТОТ, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Як повідомлялося, армія загарбників з кожним днем все більше доводить, що гасло «русккие своих не бросают» – відверта брехня. На звільнених територіях, українська армія знаходить безліч тіл окупантів, які ніхто з росіян навіть не подумав забирати

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