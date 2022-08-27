Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна повернула вже більше 500 тіл загиблих військових

glavcom.ua
Україна повернула вже більше 500 тіл загиблих військових
Україна повертає тіла загиблих воїнів
Фото з відкритих джерел

В Україну вдалося повернути тіла 541 загиблого українського військового

За допомогою Червоного Хреста з окупованих територій повернули тіла 541 загиблого українського військового, заявив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника», – розповів він.

Він додав, що з Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники «Азовсталі».

«Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль», – зазначив Котенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна повернула понад пів тисячі тіл загиблих військових.

Раніше повідомлялося, що українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Теги: ЗСУ війна військові

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Україна повернула вже більше 500 тіл загиблих військових
Україна повернула вже більше 500 тіл загиблих військових
Кліматологи здивували прогнозом погоди на вересень: Що чекати українцям
Кліматологи здивували прогнозом погоди на вересень: Що чекати українцям
Чи зараховується навчання до трудового стажу: роз’яснення Пенсійного фонду
Чи зараховується навчання до трудового стажу: роз’яснення Пенсійного фонду
Олег Адамовський. Історія майора, який під Харковом врятував побратимів ціною життя
Олег Адамовський. Історія майора, який під Харковом врятував побратимів ціною життя
Аномальна спека. Прогноз погоди в Україні на 27 серпня
Аномальна спека. Прогноз погоди в Україні на 27 серпня
27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
50K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ
30K
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці
29K
«У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда
27K
Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні
19K
Російське місто повстало проти безпардонних... російських туристів (фото)

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту