Україна повернула вже більше 500 тіл загиблих військових

В Україну вдалося повернути тіла 541 загиблого українського військового

За допомогою Червоного Хреста з окупованих територій повернули тіла 541 загиблого українського військового, заявив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника», – розповів він.

Він додав, що з Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 – захисники «Азовсталі».

«Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків – звідусіль», – зазначив Котенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна повернула понад пів тисячі тіл загиблих військових.

Раніше повідомлялося, що українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.